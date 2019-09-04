Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme kurası için boş kadroları açıkladı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi İnternet adresinden yapılan bilgilendirmede göre; 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası'nın ayrıntıları paylaşıldı.
Yapılan bilgilendirmede münhal kadrolar ve kura takvimi açıklandı.
3 Eylül – 10 Eylül Saat 18:00 arası Personel Bilgi Sistemi'nden yapılacak olan başvurular sonrası süreci takiben 4 Ekim'de kura çekilecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA
|20/09-20/09
|7. Geriatri Günleri
|GERİATRİ
|İZMİ
|19/09-22/09
|14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi
|ROMATOLOJİ
|KIBR