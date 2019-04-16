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'Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görüyor'
Sağlıkta Şiddete Son Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürol Şağban, "Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görmektedir." dedi.
'Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görüyor'
16 Nisan 2019 - AA
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Sağlık sektörü çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve vatandaşları konu hakkında bilinçlendirerek şiddetin önlenmesine katkı vermek amacıyla "Sağlıkta Şiddete Son Derneği" kuruldu.

Dernek başkanı Şağban, düzenlediği basın toplantısında, derneğin kuruluşu hakkında yaptığı açıklamada, konu hakkında değerlendirmede bulundu. 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumsal bir yaraya dönüştüğünü, ülkenin her yerinden şiddet haberi geldiğini belirten Şağban, "Son yıllarda sağlıkta şiddet olaylarının büyük tırmanışta olduğu, hemen her gün ülkemizin değişik bir köşesinden sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet haberlerinin geldiği açıktır. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görmektedir." diye konuştu.

Ahmet Gürol Şağban, bu şartlar altında düzgün hizmet verilmesinin güç olduğunu, Sağlık Bakanlığı, tabip odaları, sendikalar ve sağlık meslek mensuplarının bu duruma bir çözüm aradığını, ancak vatandaşların gerekli ilgi ve sorumluluğu göstermemesinden dolayı bu konuda bir ilerleme kaydedilemediğini ileri sürdü.

Kurulan derneğin bir vatandaş hareketi olarak ortaya çıktığını kaydeden Şağban, derneğin ilk defa sağlıkta şiddet sorununa, sağlık çalışanları dışında vatandaşların da sahip çıkmasını sağlayacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:

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People
14
1) Uzm Dr (Uzm Dr)
16.04.2019 14:32:31
Verilen oran, buz dağının değil görünen yüzünü sadece tepe noktasını temsil eder.
People
6
2) sağlıkta (şiddet)
16.04.2019 14:20:52
Sağlıkta şiddet uygulayanların büyük bir kısmı bildiğimiz normal insan değil. Tıp dilinde psikopat, nüans farklılıklarıyla sosyopat, halk dilinde maganda tabir edilen yaratık. Bunlar laftan küften,nasihattan,yavrum cicimden anlamaz, pişman olmaz, yaptığı işin yanlış olduğunu idrak edemez, işi cinayete kadar götürebilir. Sözel ya da fiziksel şiddet başladığında tuttuğun gibi tıkacaksın içeri, kodese ya da psikiyatri kliniğine. Mahkeme, tedavi faslı içerde başlıyacak. Mesaj çok kısa sürede gideceği yere gider.
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