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Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı limanlarda tedbir aldı
Dünya Sağlık Örgütünün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle "küresel acil durum" ilan etmesinin ardından Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı gümrüklerde tedbir aldı
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı limanlarda tedbir aldı
03 Şubat 2020 - AA
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İSTANBUL--Havalimanlarında termal kamera kurulmasının ardından limanlarda da sağlık denetleme merkezleri önlemlerini artırdı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ambarlı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Tabibi Dr. Murat Serdar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 33 sağlık denetleme merkezinin halk sağlığını tehdit edebilecek tüm durumlar için hazır olduğunu söyledi.

Karadeniz, limana gelen gemilerin çoğunun konteyner ve kuru yük gemisi olduğunu hatırlatarak, "Bu gemiler yaklaşmadan önce son 24 saatte bize sağlık bildiriminde bulunurlar. Bu raporda son 10 limanı ve tayfa listesi de vardır. Halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durum var ise biz bunlara pratika vermeyiz. Pratika geminin sağlık yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığı ve yanaşarak yükünü boşaltabileceği ya da yeni yük alabilmesi iznidir." dedi.

Gemi içindeki tayfanın kaptan ya da var ise gemi doktoru tarafından sağlık bildirimlerinin yapıldığını anlatan Karadeniz, "Bize bir sağlık bildiriminde bulunur ve biz gemiye nasıl bir işlem uygulayacağımızı risk analizi yaparak karar veririz." ifadelerini kullandı.

Gemide herhangi bir şüpheli durum varsa gemiyi açıkta muayene ettiklerini anlatan Karadeniz, bildirimlerde bir sağlık sorunu varsa geminin açıkta karantinaya alındığını söyledi.

Karadeniz, 112 Acil Servis ekipleriyle koordineli çalıştıklarını hatırlatarak, "Herhangi bir şüphe durumunda 112 ekiplerine haber veririz. Bulaşıcı hastalıklarda kullandığımız negatif basınçlı sedyelerle gelinir, gemideki hastalar bu şekilde tahliye edilir. Daha öncesinde Sağlık Bakanlığının belirlediği referans hastanelerimize transferini sağlarız."

"Önlemlerimizi alıyoruz"

Karadeniz, bütün halk sağlığını tehdit edecek konularda iş akış şemalarının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece enfeksiyon ya da koronavirüs açısından değildir. Kimyasal, biyolojik ya da radyolojik bütün tehlikeler karşısında zaten önlemlerimizi alıyoruz. Koronavirüs bir çeşit enfeksiyon hastalığıdır, bir bulaşıcı hastalıktır. Bu konuyla ilgili gerekli donanıma sahibiz. Bulaşıcılığı açısından da tüm personel ve ben hazırlanarak gemiye gideriz. Şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakamız olmadı. Eğer olur ise gemi içerisinde tetkiklerimizi yaparak zaten numunelerimizi orada alacağız."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus dr murat serdar karadeniz liman gumruk

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