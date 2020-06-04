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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi
Sağlık Bakanlığı en son 14 Nisanda güncellediği Kovid-19 tedavi rehberini tekrar güncelledi
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi
04 Haziran 2020 13:09 -
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Sağlık Bakanlığı en son 14 Nisanda güncellediği rehberi 1 Haziranda tekrar yeniledi. 

Yenilenen Rehber bu kez 7 bölüm olarak yayımlandı:

 

SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞIŞTI?

» Giriş güncellendi

» Genel bilgiler (epidemiyoloji güncellendi)

» COVID-19 (Kaynak, bulaşma yolu, klinik özellikler, laboratuvar testleri bölümlerinde güncelleme yapıldı)

» Vaka tanımı ve vaka yönetimi güncellendi

» Numune alımı, saklanması ve nakli bölümünde düzeltmeler yapıldı

» COVID-19 hastalarında toraks bilgisayarlı tomografisi kullanımı güncellendi.

 

Genel Bilgiler,
Epidemiyoloji ve Tanı

Enfeksiyon Kontrolü
ve İzolasyon

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon

Ağır Pnömoni, ARDS, Sepsis ve Septik Şok Yönetimi

Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi

Çocuk Hasta Yönetimi
ve Tedavi

 

Anahtar Kelimeler:

covid-rehberi saglik bakanligi

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