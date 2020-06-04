Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığı en son 14 Nisanda güncellediği rehberi 1 Haziranda tekrar yeniledi.
Yenilenen Rehber bu kez 7 bölüm olarak yayımlandı:
SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞIŞTI?
» Giriş güncellendi
» Genel bilgiler (epidemiyoloji güncellendi)
» COVID-19 (Kaynak, bulaşma yolu, klinik özellikler, laboratuvar testleri bölümlerinde güncelleme yapıldı)
» Vaka tanımı ve vaka yönetimi güncellendi
» Numune alımı, saklanması ve nakli bölümünde düzeltmeler yapıldı
» COVID-19 hastalarında toraks bilgisayarlı tomografisi kullanımı güncellendi.
Genel Bilgiler,
Epidemiyoloji ve Tanı
Enfeksiyon Kontrolü
ve İzolasyon
Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon
Ağır Pnömoni, ARDS, Sepsis ve Septik Şok Yönetimi
Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi
Çocuk Hasta Yönetimi
ve Tedavi
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