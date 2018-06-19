Sağlık Bakanlığı mantar zehirlenmelerine karşı uyarıyor

Sağlık Bakanlığı bilgilendirmesinde mantar zehirlenmelerinin özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğüne dikkat çekildi. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebildiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’de doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği özellikle Çorum, Erzurum, Yozgat, Ankara, Niğde, Sakarya, Kütahya ve İstanbul illerinde bu rağbetin diğer illere göre daha fazla olduğunun altı çizildi.



Zehirlenme belirtilerinin, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabileceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında; mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtilerinin görülebileceği önemle vurgulandı.