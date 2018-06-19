SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı mantar zehirlenmelerine karşı uyarıyor
Türkiye genelinde yağışların artması nedeni ile doğada yetişen mantarların üremesinde ve tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında da artış olabileceği öngörüldüğünden Sağlık Bakanlığı bu konuda vatandaşları bilgilendirme mesajı yayınladı
Sağlık Bakanlığı mantar zehirlenmelerine karşı uyarıyor
19 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı bilgilendirmesinde mantar zehirlenmelerinin özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğüne dikkat çekildi. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebildiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’de doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği özellikle Çorum, Erzurum, Yozgat, Ankara, Niğde, Sakarya, Kütahya ve İstanbul illerinde bu rağbetin diğer illere göre daha fazla olduğunun altı çizildi. 


Zehirlenme belirtilerinin, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabileceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında; mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtilerinin görülebileceği önemle vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

mantar zehirlenmeleri saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meslek hastaliklari erken teshis orhan kocambulans ucakkalp ve damar hastaliklariagri kesici jeremy hunttransseksuel dso dogustansitokin tedavisiizmir tabip odası doktora şiddet izmir es ve saglik mazereti personel bilgi sistemi sağlık bakanlığı hamilelikte iyot kadin hastaliklari prof. dr. aykan yucelsağlıkta şiddet Sakarya mehmet alporuc diyeti krista varadylikit kartuşlu sigara elektronik sigara tusad prof. dr. nazmi bilirsamsun doktora darp Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
22.05-21.06Ortopedi UzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.