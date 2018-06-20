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Sağlık Bakanlığı mazeret başvurularının sonuçlarını yayımladı
Sağlık Bakanlığı mazeret sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı mazeret başvurularının sonuçlarını yayımladı
20 Haziran 2018 -
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Eş ve Sağlık Mazereti Başvurularının Değerlendirme Sonuçları ile Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 21 Haziran 2018 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Mazeret Başvurularının Değerlendirme Sonuçları

Eş Mazereti Değerlendirme Sonuçları

Sağlık Mazereti Değerlendirme Sonuçları

Münhal Kadrolar

Anahtar Kelimeler:

es ve saglik mazereti personel bilgi sistemi saglik bakanligi

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