Sağlık Bakanlığı mazeret başvurularının sonuçlarını yayımladı

Eş ve Sağlık Mazereti Başvurularının Değerlendirme Sonuçları ile Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 21 Haziran 2018 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Mazeret Başvurularının Değerlendirme Sonuçları

Sağlık Mazereti Değerlendirme Sonuçları

Münhal Kadrolar