SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı - MEB ortak projesi: Her okulda bir sağlık görevlisi
Okullardaki kazaların önüne geçmek için ortak proje başlatan Sağlık Bakanlığı ile MEB, her okulda bir sağlık personeli görevlendirecek. Olası bir durumda ilk müdahaleyi sağlık görevlisi yapacak
Sağlık Bakanlığı - MEB ortak projesi: Her okulda bir sağlık görevlisi
08 Kasım 2018 - AKŞAM
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ile masaya oturarak, okullarda kazaya sebep olacak riskleri ortadan kaldıracak standartların belirlenmesi için ortak bir çalışma başlatmıştı. Öğrencilerin sağlık ve can güvenliğine yönelik ikinci adım ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de AKŞAM Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

81 ilde görevlendirilecek

Akşam Gazetesi'nde yer alan Yelda Gökdağ'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı 81 ilde tüm okullara, kaza anlarında ilk müdahaleyi gerçekleştirecek, durumu kontrol altına alarak, doktor ve ambulans gibi acil sağlık ekiplerini alarma geçirecek ve kazanın yaşandığı okula yönlendirecek sağlık personelleri görevlendirecek. Görevliler Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak ve her iki bakanlıkla da iletişim halinde olacak. Bakan Koca, kaza sonrası anında müdahale için okullarda sağlık personeli görevlendirmesi için planlama yaptıklarını belirterek, "Doktor değil ama okullarda bir sağlık personeli bulunması gerektiğine inanıyoruz ve planlıyoruz" dedi.

Şiddeti asla kabul etmeyiz

"Fedakarca gece gündüz gayret gösteren, sağlık personelimizin şiddete maruz kalıyor olmasını kabul edemeyiz" diyen Bakan Koca şöyle devam etti: Bakanlık olarak hekim ve hasta güvenliğini yeniden daha güçlü kazanabilir olmayı hedefliyoruz. Vatandaşın da hakkaniyetle kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini güvenilir bir şekilde alabildiği ortamı sağlamak istiyoruz. Ayrıca biz, kamu davası gibi bu tür saldırılarda bulunan kişilerin, şikayete bağlı olmadan kolluk kuvvetlerince yakalanabilir olmasını, karakoldan değil savcılıktan salıverilecekse salıverilmesini arzuluyoruz. Temelde sağlıkta şiddeti sadece yasayla çözme imkanı olmadığını biliyoruz. Bu anlamda hekim ve hastaya yönelik bir bilinçlendirmenin de mutlak yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi meb

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tıbbi cihaz SEİS Levent Mete ÖzgürbüzSağlık uzmanlığı Sağlık Bakanlığıprof. dr. temel yilmaz diyabetUlusal Radyoloji Kongresi ondokuz mayis universitesi Prof. Dr. Oğuz DicleSAğlık Bakanlığı MEBinsan ömrü genetik faktör California Üniversitesi retina hucresi nakliimplantantibiyotik oecdSGK kirklareliTatvan Devlet Hastanesi Cem Kutlu beyin ve sinir cerrahisisağlık yasa teklifi sağlıkta düzenleme sağlıkta şiddet TBMM kanun tasarısı sağlık komisyonukanun tasarısı güvenlik soruşturması ihraç edilenler
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
21/11-25/119.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği KongresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.