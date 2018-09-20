Sağlık Bakanlığı MEB'e 'çok acele' başlıklı yazı gönderdi: '1. sınıf öğrencilerine aşı uygulaması'

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 1. sınıf ve 8. sınıf öğrencilere yapılması planlanan aşı uygulamaları için İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ kapsamında; boğmaca, difteri, kızamık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit A, hepatit B, suçiçeği hastalıklarına karşı aşı uygulaması yapılacak. Sağlık Bakanlığı’nın MEB’e gönderdiği “çok acele” başlıklı yazıda 2018- 2019 öğretim yılında 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci karma aşıları ile kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşılarının yapılacağı duyuruldu.

Protokol kapsamında 8. sınıf öğrencilerine de erişkin tip difteri ve tetanoz aşılarının yapılacağı belirtildi.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

Protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı , Milli Eğtiim Bakanlığı ’ndan aşı uygulaması konusunda okullarda çalışan öğretmenlere yönelik İl Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından düzenlenecek bilgilendirme toplantılarına katılım istedi. Bakanlık, mevzuat kapsamında; aşı uygulamalarına karşı önceden bilgilendirmenin sözlü veya yazılı olarak yapılmasını, aşı uygulamasının reddedilmesi durumunda veliden yazılı onay alınmasını ve Okul Çağı Aşılaması Veli Bilgi Notu’nun velilere ulaştırılmasını istedi.

AŞILAR KAYDEDİLECEK

Aşı uygulaması kapsamında ayrıca aşılar üzerindeki karekodlarla öğrencilerin TC kimlik numaraları eşleştirilecek ve hangi çocuğa hangi aşının yapıldığı, kim tarafından uygulandığı, aşının hangi şartlarda saklandığı ve nakledildiği bilgileri veri tabanında saklanacak. Okullarda da önceden belirlenen tarihlerde aşı uygulaması için internet erişimi olan, aşı uygulamasına uygun özelliklere sahip bir oda düzenlenerek uygulamanın sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen eşliğinde gerçekleştirmesi sağlanacak. Aşı gününde çocukları okulda bulunmayan velilerin ise aile hekimlerine başvurarak aşı uygulamasının sağlanması gerekecek.