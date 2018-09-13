Sağlık Bakanlığı Mekke ve Medine'de hastane açacak

Sağlık Bakanı twitter hesabından yaptığı paylaşımda büyükelçinin yeni sağlık yönetimi hakkına bilgi aldığını ve iş birliği konularını değerlendirdiklerini belirtti. Yapılan ziyarette Mekke ve Medine’de hastane açılması ve işletilmesi, ilaç ve cihaz alanında yerlileştirme konularının ele alındığı belirtildi
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|SİVA
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA