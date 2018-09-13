Sağlık Bakanlığı Mekke ve Medine'de hastane açacak

Sağlık Bakanı twitter hesabından yaptığı paylaşımda büyükelçinin yeni sağlık yönetimi hakkına bilgi aldığını ve iş birliği konularını değerlendirdiklerini belirtti. Yapılan ziyarette Mekke ve Medine’de hastane açılması ve işletilmesi, ilaç ve cihaz alanında yerlileştirme konularının ele alındığı belirtildi