Sağlık Bakanlığı: Merdivenaltına kaçışı önlemek için kamuda kozmetik merkezleri oluşturmamız gerekir

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, bugün Türkiye'de özel kozmetik, estetik salonlarına birçok insanın gittiğini belirterek, "Biz şimdi kamu olarak bu ihtiyacı karşılamaktan uzak mı duracağız? Karşılamamız lazım, bunun şartlarını da oluşturmamız lazım." dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Estetik ve Kozmetik Çalışma Grubu'nca, alanında uzman kamu ve özel sektörden 208 dermatoloğun katılımıyla gerçekleştirilen "Estetik ve Kozmetik Çalıştayı"nın ilki yapıldı.

Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Cihan, dermatolojinin tıp camiasının en önemli branşlarından biri olduğunu belirterek, insan vücudunun en büyük organının deri olduğunu söyledi.

Cihan, bu organa bakan dermatologların bu toplantı aracılığıyla bazı derin sorunları olduğunu gördüğünü aktararak, "Biz dermatolojik olaylara iki şekilde bakıyorduk. Bir hastalık bir de estetik tarafı olarak bakıyorduk. Ama burada görüyorum ki estetikten ziyade kozmetik dediğimiz bir ara form da varmış. Ancak dermatologlar da yıllardır ana hastalık grubuna bakmaktan dolayı kendi içinde bu alanı ihmal etmişler ve alan biraz merdiven altına kaymış. Şimdi dermatologlar da bunu fark etmişler, biz de fark ettik." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cihan, bu alanın da artık tıbbi hizmet olarak kabul edilip, kişinin yaradılışına ters düşmeyen şekillerde ve uygun koşullarda sağlanmasına destek vereceklerini dile getirdi.

Ülke insanının dünyaya, Avrupa'ya birçok ülkeye estetik anlayışını aktardığına işaret eden Cihan, şu bilgileri verdi:

"Hekimlerimizin de bu konudaki büyük potansiyelini bizim mutlaka değerlendirmemiz lazım. İnsanlığın dünyada böyle bir talebi var. Bu talebi karşılamaktan niye kaçınalım ki? Bunu desteklemek lazım. Biz de gayretlerimizle buna destek olacağız. Kamu sağlık hizmeti sunucusu olarak vatandaşın ihtiyacını tespit edip, o ihtiyacı karşılamakla görevliyiz. Bugün Türkiye'de özel kozmetik, estetik salonlarına birçok insan gidiyor. Biz şimdi kamu olarak bu ihtiyacı karşılamaktan uzak mı duracağız? Karşılamamız lazım, bunun şartlarını da oluşturmamız lazım. Bunları da çözeceğiz. Bugün hastanın talebi varsa o hastanede bir kozmetik merkezinin olması gerekiyor."

- "İşlemlerin fiyatlandırılmasıyla ilgili de bazı sorunlar var"

Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu da çalıştaya yoğun katılım olduğunu belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından gelen dermatoloji uzmanlarının, tıbbi estetik ve kozmetik uygulamalarla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini tartıştığını aktardı.

Çalıkoğlu, konunun halkı da çok yakından ilgilendirdiğini dile getirerek, "Çünkü bu alanda çok ciddi merdiven altı uygulamalar var ve halk bu uygulamalarla mağdur ediliyor. Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan kozmetik ve estetik işlemleri nedeniyle insanlar ciddi sorunlar yaşıyor. Bu çalıştay alana sahip çıkmak ve dermatologların daha iyi yetişmesini sağlayacak eğitimleri gerçekleştirmek için düzenlenmektedir." diye konuştu.

İşlemlerin fiyatlandırılmasıyla ilgili de bazı sorunlar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, halkın kolaylıkla ulaşabileceği merkezler bulunduğunu ancak bunların oluşmasında teknik sorunlar olabildiğini ifade etti.

Çalıkoğlu, "Yeni bir fiyatlandırma politikasıyla fiyatlar düşürülürse halkımız devlet hastanelerinden, üniversite hastanelerinden de bu hizmetleri alabilecekler. Biz bu çalıştayla, Sağlık Bakanlığı yetkililerine sıkıntılarımızı anlatarak, çalışmaları onlarla birlikte yürütmek istediğimizi de aktardık." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, gün boyu gerçekleştirilen çeşitli başlıklardaki oturumların ardından sona erdi.