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Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı: 'Dünyadaki en iyi kişisel sağlık sistemine sahibiz'
Sağlık Bakanlığına bağlı 163 hastane, elektronik tıbbı kayıt modeli ile "HIMMS EMRAM 6" seviyesini yakalayarak Barselona'da düzenlenen "HIMMS Avrupa 18" organizasyonunda Avrupa birincisi oldu.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı: 'Dünyadaki en iyi kişisel sağlık sistemine sahibiz'
11 Haziran 2018 - AA Duygu Yener
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Hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde derecelendirme yapan "HIMMS Avrupa", İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen organizasyonda, "HIMMS EMRAM 6" seviyesine ulaşan hastaneleri ilan etti. 

Organizasyonda hastane bilgi yönetim sistemleri, dijital tıbbi kayıtlar, ilaç ve malzeme takipleri gibi alanlarda dijitalleşme seviyesine ulaşan Sağlık Bakanlığına bağlı 163 hastane, HIMSS 6 seviyesini almaya hak kazandı.

"HIMSS Avrupa 18" ödülünü, Sağlık Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci aldı.

Müsteşar Yardımcısı Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 15 yılda sağlıkta çok ciddi dönüşüm yaşandığını ve sağlığa erişimin çok daha kolaylaştığını anlattı.

Sağlıkta hizmet kalitesinin de yükseldiğini ifade eden Birinci, dünyadaki diğer ülkelerin 30 yıl gibi bir sürede yaptığı dönüşümü, Türkiye'nin sadece 10 yıl gibi bir sürede başardığına dikkati çekti.

Sağlıkta dönüşümün ikinci aşamasının tedavi kalitesini artırmak olduğunu dile getiren Birinci, bunun için de iyi bir sağlık kayıtçılığına ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Birinci, iyi bir sağlık kayıtçılığına ulaşılması için gereken en önemli noktanın "dijitalleşme" olduğunu belirterek, 2013'ün sonunda Sağlık Bakanlığının dünyada hastanelerin dijital seviyesini ölçen ve uluslararası kabul gören HIMMS'nin (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) ilkelerini benimseyerek çalışmalarını ona göre yürüttüğünü aktardı.

Türkiye'nin "HIMSS EMRAM" derecelendirme seviyeleriyle Avrupa'da gelmiş olduğu noktaya da değinen Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta 200 hastanemizin ne durumda olduğunu görmek için testten geçirilmesini sağladık. Hastanelerimizde az dokunuşlarla iyi bir seviyeye gelebileceğimizi gördük. Dünyadaki en iyi kişisel sağlık sistemine sahibiz. Sağlıkta dijitalleşme, kağıtsız hastane yaklaşımın çıktıları ve bunun için yapılması gereken işlemlerden bir parçadır.

Bilgi asimetrisini hasta lehine güçlendirdiğiniz zaman sizin için çok daha avantajlı haline geliyor. Hasta, hekimin söylediklerini kayıt altına aldığınız zaman hem kendi hastalıkları hakkında hem de yaşayabileceği hastalıklar hakkında daha farklı bilgilere sahip olabiliyor."

"Hakkari'deki hastanemiz de dijital"
HIMMS Avrupa'nın, düzenlediği organizasyon kapsamında her yıl ülkelerin hastanelerin dijital seviyelerini ölçtürdüğünü anlatan Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den 163 hastane başvuru yapınca törende 163 hastaneye birden ödül vermenin zor olduğu görüşüne varıldı. Organizasyona katılan ülke temsilcileri de Türkiye'den bu kadar çok hastanenin ödül almasına şaşırdılar. Her ülke bir hastaneyle gelirken Türkiye olarak biz dijitalleşme seviyesini 6'ya çıkaran 163 hastane ile ödül aldık. Dijitalleşme çalışmalarını bütün hastanelerde yaptık ancak 163 hastane EMRAM 6 belgesini almaya hak kazandı. Türkiye'nin her bölgesinden gayret gösteren 163 hastane içerisinde Hakkari'deki bir hastanemiz de yer alıyor."

Dijitalleşme seviyelerini 6'ya çıkaran hastanelerin üç yıl sonra tekrar denetleneceğini dile getiren Birinci, birçok hastanenin dijitalleşme seviyelerini en üst nokta olan 7'ye çıkaracağını kaydetti.

"Bir ödül de ESİM projesine geldi"
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Birinci, işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak için faaliyete geçirilen Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) projesinin de Barselona'daki organizasyonda, "İnovasyon Ödülü" almaya hak kazandığını kaydetti.

Birinci, aldıkları bu derecelerle Türkiye'yi Avrupa birinciliğine taşıyan hastanelerin yönetici ve tüm kadrolarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Anahtar Kelimeler:

dijital hastane inovasyon odulu saglik bakanligi

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