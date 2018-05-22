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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dünya Asamblesinde konuştu: İsrail'in kısıtlaması 'insanlık dışı'!
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş: - "Türkiye, Filistin halkına yönelik desteğini tereddütsüz şekilde sürdürecek"
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dünya Asamblesinde konuştu: İsrail'in kısıtlaması 'insanlık dışı'!
22 Mayıs 2018 -
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CENEVRE (AA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Birleşmiş Milletleri (BM), Gazze’de acı çeken insanlara karşı sessiz kalmamaya ve gerekli adımları atmaya davet ederek, "Türkiye, Filistin halkına yönelik desteğini tereddütsüz şekilde sürdürecek." dedi.

Gümüş, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde dün başlayan 71. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Genel Kurula hitap etti.

Asamble'de Türk heyetine başkanlık eden Gümüş, sağlığın tartışmasız en temel insan hakkı olduğunu belirterek, tüm gelişmelere rağmen halen dünyada sağlık hizmetlerine erişemeyen ve sağlık hizmetlerinin maliyetinden dolayı mali sıkıntılar çeken milyonlarca insanın bulunduğuna dikkati çekti.

Gümüş, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana başarılı bir sağlık sistemi reformu yürüttüğünün altını çizerek, son yıllarda hayata geçirilen sağlık reformları çerçevesinde edindikleri tecrübeyi tüm ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye'de nüfusun yüzde 98’inin genel sağlık sigortası şemsiyesi altında bulunduğunu dile getiren Gümüş, ayrıca sağlık harcamalarında yüksek maliyetle mücadele adına, kanser gibi yüksek maliyetli tedavilerin tamamen devlet tarafından karşılanmaya başlandığını söyledi.

- Uluslararası topluma Gazze çağrısı

Gümüş, konuşmasında geçen hafta İsrail saldırıları sonucunda şehit edilen 65 Filistinli için başsağlığı dileğinde bulundu. İsrail'in saldırılarda yaralanan 3 bin kişi için acil ilaç, tıbbi ekipman ve yatak ihtiyacı bulunmasına rağmen hastaların, sağlık personelinin, temel ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin hareketliliğine yönelik kısıtlamaların devam ettiğini dile getirdi.

Bu kısıtlamaların "yasa dışı", "insanlık dışı" ve "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Gümüş, yaralıları nakletmek ve tıbbi malzeme göndermek amacıyla Türkiye'nin her türlü çabayı gösterdiğini ancak işgalci devletin ve bazı komşu ülkelerin kısıtlamalarıyla karşılaşıldığını ifade etti.

Gümüş, bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer BM kuruluşları ile uluslararası toplumu, Gazze’de acı çeken insanlara karşı sessiz kalmamaya ve gerekli adımları atmaya davet etti.

Filistin’deki acil insani durumun tamamen bilincinde olduklarını dile getiren Gümüş, "Türkiye, Filistin halkına yönelik desteğini tereddütsüz bir şekilde sürdürecek." ifadesini kullandı.

Gümüş ve beraberindeki heyet Asamble kapsamında ikili temaslarda da bulunuyor.

26 Mayıs'ta sona erecek 71. Dünya Sağlık Asamblesi'ne 194 üye ülkeden 4 bine yakın delegasyon katılıyor.

Anahtar Kelimeler:

cenevre dunya saglik asamblesi

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People
3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
22.05.2018 16:28:48
Yeni trend : İsrail IN , İnsanlık OUT.
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