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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Kadın doğum uzmanlarının döner sermayesinde iyileştirme yapacağız
'Kadın doğum uzmanlarının sayısını da artıracağız. Yeni dönemde kadın doğum uzmanlığını teşvik ediyoruz. Döner sermayesini ve çalışmasını iyileştirerek daha cezbedici yeni kriterler getiriyoruz. Çünkü artık hekimler cildiye, fizik tedavi gibi fazla yoğunluğu olmayan bölümlere kaymaya başladı!'
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Kadın doğum uzmanlarının döner sermayesinde iyileştirme yapacağız
31 Mart 2018 - YENİ ŞAFAK
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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlıkta kadın doğum ile ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek önümüzdeki dönemden itibaren sistemin vatandaşın istekleri doğrultusunda şekilleneceğini aktardı.

ERKEK HEMŞİRESİZ DOĞUMHANE

Kadın doğum veya doğumhanelerle ilgili doktor tercih sistemini yeniden canlandıracaklarına dikkat çeken Gümüş, "Şu anda erkek hemşirelerin hepsini mümkün olduğunca doğumhanelerden çekiyoruz. Bazı hastalarımız da erkek hekim istiyor. Bu bakımdan biz doktor tercihini özellikle kadın doğum merkezlerimizde yeniden kurgulayacağız. Yalnız bazen özellikle nöbet sisteminden dolayı bu kadar kadın doktorumuz olmayabiliyor. Tabi acil şartlarda sorun yok ancak normal şartlarda gündüz kadın doktor seçimini öne çıkaracak bir çalışma yapıyoruz" dedi.

DÖNER SERMAYELERİNİ İYİLEŞTİRİYORUZ

Gümüş, kadın doğum uzmanlığı ile ilgili yaklaşık bin uzmanlık öğrencisine bu sene sisteme açtıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Kadın doğum uzmanlarının sayısını da artıracağız. Yeni dönemde kadın doğum uzmanlığını teşvik ediyoruz. Döner sermayesini ve çalışmasını iyileştirerek daha cezbedici yeni kriterler getiriyoruz. Çünkü artık hekimler cildiye, fizik tedavi gibi fazla yoğunluğu olmayan bölümlere kaymaya başladı. Biz biraz daha meşakkatli olan branşların döner sermayesini ve özlük haklarının iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz."

Anahtar Kelimeler:

kadin dogum doner sermaye saglik bakanligi eyup gumus

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People
56
1) suat fuatoülu (uz dr)
31.03.2018 13:52:30
Durmak yok. Doktoru doktora , eğitimliyi cahile kırdırmaya devam.
People
5
2) Jin (Op)
31.03.2018 13:19:21
Eldeki kadin dogu uzmanlar i kozmetik .estetik is yeri hekimligi vs yollarla meslek ten cikiyor.turkiyenin bir cok klinigi 4 yildir kontenjan acsada tusta yazan cikmadigi icin asistan almiyor bunu 5 yildir farketmemek garip. Ameliyat yapan kalmadi .Cozum icin su 14 martta aciklanacak paket gibi 10 yil boyunca her 14 martta mujde diye bakan haber yapiyor ya .o hale geturmeyin .1 2 ayda bitirin en yakin tusta bu olussun degilse sonu felaket gibi.. sahsen ben su tamamlayici tip .ot vs sertifikasi pesine dustum
People
5
3) mserdar (op.dr.)
31.03.2018 11:48:37
Kadın Doğumcu arkadaşlar yaşadı bakan ya da müsteşar yapacağız dediyse mutlaka yapar,biri torbaya koyar,biri 14 marta yetiştirir,paraları güle güle harcayın.hadi gene iyisiniz Eyüp bey bu sene 1 nisan şakasını 1 gün önce yapmış
People
3
4) Ersin (Dr)
31.03.2018 11:11:36
Olay sadece kadın Doğum olayı değil
Tüm cerrahi branşlarda aynı sıkıntı var
People
8
5) metin (dr)
31.03.2018 11:03:32
hekimler cildiye, fizik tedavi gibi fazla yoğunluğu olmayan bölümlere kaymaya başladı cümlesi çok yanlış....yoğunluk doktoru yormaz ama malpraktis adı altında her türlü saldırı, saygısızlık, rencide etme, komplikasyonu anlayamayan hakimlerin ve vatandaşın suçlu muamele yapması kadın doğum bölümüne ilgiyi azaltmıştır..
People
3
6) emeklidoktor (doktor)
31.03.2018 10:57:37
Gündüz kadın doktor seçimini önplana çıkaracak çalışma yapıyoruz.Yani erkek doktorların gece çalışmasını hayırlısı ile sağlayacağız.Onlar gece çalışacak hastalar gece olduğu için acil durumdur der bizi hoşgörürler erkek kadın doğumcunun muayenesine de razı olurlar diyor mealen.Eh haklı tabi normaldir,vatandaşın isteği mühim..Sayın müsteşarımızın bulduğu yol, kontenjanları artırmak millet kontenjan yok diye kadın doğumdan kaçıyor diye düşünüyor sanırım.Müsteşarımız konuya tamamen hakim sorunu bulmuş çözümü görmüş di mi.Döner sermaye falan denmiş de koca yazıda ben malpraktisle ilgili tek cümle görmedim.E o küçük bir sorun olarak görülüyor herhalde.Evet yeni mezun arkadaşlar da bu kadar çabaya artık biraz kadın doğumu tercih ederler artık.Elbet ben mesela eski bir abileri olarak kesinlikle tavsiye ederim.Misal inşaat işçiliği , tarlada çalışmak,madencilik gibi meslekler var onlardan bence de daha makul bir meslek bizimki.Seçin ne olacak ,her şey para mı ,huzur mu biraz da memleket sevgisi insan sevgisi için çalışılmalı.Ben sayın müsteşarın önerilerini çok mantıklı gördüm hayırlısı artık.Özlük hakları ,döner sermaye düzelecek çalışma yapıyoruz demiş sayın müsteşar o kesin gelecek 14 marta yetişir ,bence bu torbada bir gizli göze falan kaçtı gelecek yıl torbada, o gözden bizim emeklilik maaş artışı ile ilgili maddenin yanına bu haklar da eklenir müjdemizi verirler evellallah.Siz korkmayın tusda yazın kadın doğumu.Saygılar sevgiler.
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