Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Kadın doğum uzmanlarının döner sermayesinde iyileştirme yapacağız

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlıkta kadın doğum ile ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek önümüzdeki dönemden itibaren sistemin vatandaşın istekleri doğrultusunda şekilleneceğini aktardı.

ERKEK HEMŞİRESİZ DOĞUMHANE

Kadın doğum veya doğumhanelerle ilgili doktor tercih sistemini yeniden canlandıracaklarına dikkat çeken Gümüş, "Şu anda erkek hemşirelerin hepsini mümkün olduğunca doğumhanelerden çekiyoruz. Bazı hastalarımız da erkek hekim istiyor. Bu bakımdan biz doktor tercihini özellikle kadın doğum merkezlerimizde yeniden kurgulayacağız. Yalnız bazen özellikle nöbet sisteminden dolayı bu kadar kadın doktorumuz olmayabiliyor. Tabi acil şartlarda sorun yok ancak normal şartlarda gündüz kadın doktor seçimini öne çıkaracak bir çalışma yapıyoruz" dedi.

DÖNER SERMAYELERİNİ İYİLEŞTİRİYORUZ

Gümüş, kadın doğum uzmanlığı ile ilgili yaklaşık bin uzmanlık öğrencisine bu sene sisteme açtıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Kadın doğum uzmanlarının sayısını da artıracağız. Yeni dönemde kadın doğum uzmanlığını teşvik ediyoruz. Döner sermayesini ve çalışmasını iyileştirerek daha cezbedici yeni kriterler getiriyoruz. Çünkü artık hekimler cildiye, fizik tedavi gibi fazla yoğunluğu olmayan bölümlere kaymaya başladı. Biz biraz daha meşakkatli olan branşların döner sermayesini ve özlük haklarının iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz."