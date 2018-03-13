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Sağlık Bakanlığı: Nişasta bazlı şeker kısıtlanmalı
Nişasta bazlı şeker (NBŞ) ile ilgili son dönemde gündeme gelen tartışmalara Sağlık Bakanlığı da dahil oldu.
Sağlık Bakanlığı: Nişasta bazlı şeker kısıtlanmalı
13 Mart 2018 -
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Bakanlığı’nın “NBŞ’nin Sağlığa Etkileri” başlığında hazırladığı bilim kurulu raporunda “Halen yüzde 10 olan NBŞ kotasının artırılmaması ve gıdalarda kullanımının sınırlandırılarak sıkı denetiminin sağlanması” gerektiği vurgulandı.  

NBŞ’nin Sağlığa Etkileri konulu raporunda özetle şu tespitler yer aldı: “Şekerli (sakaroz ve NBŞ) besinlerin aşırı tüketilmesi sonucunda gereğinden çok yeme davranışı, insülin direnci gelişmesi ve obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve eşlik eden  hastalıklara yol açtığı yönünde çalışmalar bulunuyor. Sakaroz ve NBŞ içeren besinlerin fazla tüketimi metabolik hastalıkların yanı sıra obezite ile ilişkili çeşitli kanser türlerinin gelişimine de zemin hazırlıyor. Halen yüzde 10 olan NBŞ kotasının artırılmaması ve gıdalarda kullanımının sınırlandırılarak sıkı denetiminin sağlanması gerekiyor.”

Bilim Kurulu tarafından yapılan önerilerde, “Her türlü şeker tüketiminin azaltılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması, yiyecek ve içecek etiketleri üzerindeki şeker içeriğinin, elde ediliş kaynağı ve früktoz oranı belirtilmesi, yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanım miktarının asgari düzeye indirilmesine destek olunması” yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:

nbs sakaroz nisasta bazli seker saglik bakanligi

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