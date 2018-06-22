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Sağlık Bakanlığı obezite rakamlarını açıkladı: Her 5 kişiden 1'i obezite
Sağlık Bakanlığı’nca yapılan araştırmaya göre Türkiye’de her 5 kişiden 1’i obez. Ekonomiye maliyeti yıllık 20 milyar lira olan obezite ameliyatlarında da patlama yaşanıyor. Ancak ameliyatla kilo verenlerin yüzde 80’i tekrar kilo alıyor. Obezite ömrü 7 yıl kısaltıyor
Sağlık Bakanlığı obezite rakamlarını açıkladı: Her 5 kişiden 1'i obezite
22 Haziran 2018 -
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Sağlık Bakanlığı, obezite ile yürütülecek savaş öncesinde yaptığı araştırmayla Türkiye’deki obezite profilini ortaya çıkardı. 

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre beş ilde, altı merkezde obezite ile savaş için pilot uygulama başlatan bakanlık, uygulamayı daha sonra 81 ile yaygınlaştıracak. Tespitlerin ardından obezite ile mücadele için “Obezite Merkezleri” açma ve yayma programı başlatıldı. Program çerçevesinde altı pilot ilde obeziteyle mücadele çalışması başladı.

Program kapsamında İstanbul’da Samatya ve Bağcılar, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana’da obezite merkezleri açıldı. Bir yıl sürecek program dahilinde hastalara 6 modül uygulanacak. Obezite merkezlerinde hasta kayıt ve görüşme odaları, halka ilişkiler uzmanı, sağlık görevlileri, diyetisyen, psikolog, eğitim odası bulunacak. Beden kitle endeksi (BKE) 30 ve üzeri herkes programa katılabilecek. BKE’si 40 ve üzeri hastalar hastanelerde, 50 ve üzeri hastalar ise yatarak tedavi edilecek. Başvuran hastalar istenilen zamanda istenilen kiloyu veremezse cerrahi destek de alabilecek.

YILLIK MALİYETİ 20 MİLYAR TL

Bakanlığın, obezite konusundaki çalışmasında yer alan bazı tespitler şöyle:

- Obezitenin ülke ekonomisine yıllık maliyeti 20 milyar TL.

- Maliyet sebepleri arasında fazla tüketim, iş ve çalışma engeli, hastalıklar, sağlık mali yükleri bulunuyor.

- 2012 yılında 811 kişi obezite ameliyatı oldu. Bu sayı 2017’nin ilk 9 ayında 7 kat artarak 6 bin 395’e çıktı.

- 2017’de bin 529 erkek, 4 bin 867 kadın obezite ameliyatı oldu, ameliyatlarda 12 kişi öldü.

- Cerrahi operasyonla kilo verenlerin yüzde 80’i tekrar kilo aldı.

- Operasyonun ardından tekrar kilo alan hastalarda depresyon belirtilerinde artış gözlemlendi. n Diyet tek başına yeterli değil. Diyetle kilo verenlerin yüzde 80’i tekrar kilo alıyor.

- Obezite insan ömrünü 7 yıl kısaltıyor.

- Obezlerin çoğunda gizli depresyon bulunuyor.

- Türkiye’deki bireylerin yüzde 19.6’sı obez.

Anahtar Kelimeler:

obezite

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