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Sağlık Bakanlığı Ordu'ya 149 hekim ataması yaptı
Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu'ya 6’sı uzman ve 143’ü pratisyen toplam 149 hekim atandı.
Sağlık Bakanlığı Ordu'ya 149 hekim ataması yaptı
13 Eylül 2018 - İHA
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Sağlık Bakanlığı tarafından 82.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’nda Ordu’ya, 149 yeni doktor ataması yapıldı. 6’sı uzman hekimden, 143’ü pratisyen hekimden oluşan doktorlardan Ordu Devlet Hastanesine 1 hemotoloji ve 1 plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, Fatsa Devlet Hastanesine 1 ruh sağlığı ve hastalıkları, Gölköy Devlet Hastanesine 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları ve 1 iç hastalıkları, Korgan Devlet Hastanesine 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında uzman doktor ataması yapıldı. 


Ayrıca, Akkuş Devlet Hastanesine 5, Akkuş Toplum Sağlığı Merkezi’ne (TSM) 1, 112 Acil Sağlık Hizmetlerine 3, Ordu Devlet Hastanesine 16, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesine 7, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğüne 2, Aybastı Devlet Hastanesine 11, Aybastı TSM’ye 1, Çamaş TSM’ye 1, Çatalpınar TSM’ye 1, Fatsa Devlet Hastanesine 14, Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğüne 8, Gölköy Devlet Hastanesine 9, GölköY TSM’ye 1, Gülyalı TSM’ye 1, Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi 7, İkizce TSM’ye 2, Kabataş TSM’ye 1, Korgan Devlet Hastanesi 12, Korgan TSM’ye 1, Kumru Devlet Hastanesine 8, Kumru TSM’ye 1, Mesudiye İlçe Devlet Hastanesine 3, Ulubey İlçe Devlet Hastanesine 3, Ulubey TSM’ye 2, Ünye Devlet Hastanesine 13, Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğüne 9 olmak üzere 143 pratisyen hekim atandı. 
Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Ordu’ya yeni atanan hekimler konusunda “İlimizin hekim ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız plan çerçevesinde yapılan atamalar için sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hekimlerimize sağlık hizmet sunumunda çok önemli görevler düşüyor. Bizler tüm sağlık personelimiz ile beraber, halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Yeni atamalar ilimize hayırlı olsun” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi

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7
1) ahmet (tabip)
13.09.2018 11:24:57
Hangi ile ne kadar doktor atanmış, sıralı tüm liste. Her il için ayrı ayrı haber yapmayın.

Amme hizmeti: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/25931,82dhymazeretsonucxlsx.xlsx?0
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