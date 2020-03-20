Sağlık Bakanlığı Pandemi Hastanesini tarif etti! İşte o kriterler

Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanelerine ilişkin çok önemli bir genelge yayımladı:

İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta tam yetkili kılındı

Sağlık kurumlarına müracaat eden tüm hastaların COVİD-19 tanısı kesinleşeceye kadar, devlet ve özel/vakıf hastanesi ayrımı olmaksızın, tedavileri yapılacak.

Pandemi Hastanesi: Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinden en yaz ikisinin bulunduğu ve 3. Seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi hastanesi olarak kabul edilir.