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Sağlık Bakanlığı Pandemi Hastanesini tarif etti! İşte o kriterler
Pandemi Hastanesi: Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinden en yaz ikisinin bulunduğu ve 3. Seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi hastanesi olarak kabul edilir.
Sağlık Bakanlığı Pandemi Hastanesini tarif etti! İşte o kriterler
20 Mart 2020 22:00 -
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Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanelerine ilişkin çok önemli bir genelge yayımladı:

İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta tam yetkili kılındı

Sağlık kurumlarına müracaat eden tüm hastaların COVİD-19 tanısı kesinleşeceye kadar, devlet ve özel/vakıf hastanesi ayrımı olmaksızın, tedavileri yapılacak.

 

Pandemi Hastanesi: Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinden en yaz ikisinin bulunduğu ve 3. Seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi hastanesi olarak kabul edilir.

 

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pandemi hastanesi genelge

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