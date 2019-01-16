Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yayımlanan kura sonuçlarına göre istihdam edilmek üzere sözlü sınava girecek olan adaylar açıklandı

16 Ocak 2019 -