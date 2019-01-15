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Sağlık Bakanlığı personel alımı kuraları bu akşam çekilecek
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 5037 sürekli işçi alımı için kuraların 15 Ocak günü saat 20:00'de çekileceği duyuruldu
Sağlık Bakanlığı personel alımı kuraları bu akşam çekilecek
15 Ocak 2019 -
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Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan sürekli işçi alımı için yapılacak kura çekimi bu akşam saat 20:00'de yapılacak. 

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi alımı için İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda kura ile belirleneceği açıklandı. 

Yapılan açıklamada kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr  internet adresinden öğrenilebileceği duyuruldu. 

Başvurusu sayısının çokluğu sebebiyle kuraya katılımcı alınmayacağı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi isci alimi

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