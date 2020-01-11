Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık bakanlığı atama sonuçları 2020

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 26 Mart -1 Nisan arasında alınan tercih sonuçlarını resmi internet sayfasında paylaştı. 14 bin sözleşmeli personel görevlerine başlayabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI 2020
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "26 Mart- 1 Nisan arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." mesajı ile duyurdu.
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