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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık bakanlığı atama sonuçları 2020
Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinde yer aldığını bildirdi. İşte, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık bakanlığı atama sonuçları 2020
06 Nisan 2020 16:13 -
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Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 26 Mart -1 Nisan arasında alınan tercih sonuçlarını resmi internet sayfasında paylaştı. 14 bin sözleşmeli personel görevlerine başlayabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI 2020

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "26 Mart- 1 Nisan arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." mesajı ile duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI

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