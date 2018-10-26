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Sağlık Bakanlığı personel alımları kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirileceğini duyurdu
Sağlık Bakanlığı personel alımları kura sonuçları açıklandı
26 Ekim 2018 -
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde: 

Katılımcılar 25 Ekim 2018 tarihinde çekilmiş olan kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. Kura sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

DUYURU (24.10.2018) : 
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

1.Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü,

2.Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü,

3.Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi  (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Not: Başvuru sayısının çokluğu sebebiyle kuraya katılımcı alınmayacaktır.

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