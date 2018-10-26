Sağlık Bakanlığı personel alımları kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirileceğini duyurdu

26 Ekim 2018 -