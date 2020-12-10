Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetvelini güncelledi

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
10 Aralık 2020 18:33
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında yayımlanan yeni PDC şu şekilde oluştu:
Türk bilim insanları 11 Aralık'ta gelmesi planlanan Çin aşısının güvenirliliğinden kuşku duymuyor
Koronavirüse yakalananlar için yeni bir test geliştirildi: Ölüm ihtimali kan testiyle anlaşılabilir
Sağlık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü aktif 9 doktor ve 1 hemşire için gözaltı
İngiltere'de Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşının uygulamasına geçildi: İlk aşı 90 yaşındaki bir kadına yapıldı
Kamuda çalışan 12 bin diş hekimi dernek çatısı altında bir araya geldi: İlk talepleri 'aile hekimliği' modelinin kurulması
Çin'in koronavirüs aşısını, Türkiye dışında 4 ülke daha sipariş etti
Uzmanlar o iddiaları yanıtladı: Koronavirüste doğal bağışıklık, aşıdan daha mı etkili?
Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımlarda uçurumun kenarındayız!
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.