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Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetvelini güncelledi
Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetvelini (PDC) güncelledi
Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetvelini güncelledi
10 Aralık 2020 18:33 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında yayımlanan yeni PDC şu şekilde oluştu:

Tabip ve Uzman Tabip unvanları Tablosu için tıklayınız.
Diğer Sağlık Personel Tablosu için tıklayınız.

     

    Anahtar Kelimeler:

    pdc personel dagilim cetveli

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