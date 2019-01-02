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Sağlık Bakanlığı personel ilanı: 6 bin 409 kişi alınacak
Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre; İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alınacak. Vatandaşlar personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. Belirlenen şartlara uyanlar başvurularını 31 Aralık 2018-04 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne-Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
Sağlık Bakanlığı personel ilanı: 6 bin 409 kişi alınacak
02 Ocak 2019 - Sözcü
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Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda İŞKUR üzerinden 6.409 sürekli işçi alınacağını belirtti. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartlarının ayrıntıları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Başvuru yapmak isteyenlerin, aşağıda yer alan şartlara uyması gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;
a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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saglik bakanligi istihdam personel alimi

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1) Mustafa Köseoğlu (İşsiz)
02.01.2019 13:45:16
Önce 3 ay önce sözleşmeli temizlik personeli kurası açıklandı onları bir alıp atasaydiniz işsizl bekliyoruz atama çıktı ama hala ses Yok ne oldu
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