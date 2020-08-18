Sağlık Bakanlığı, personele yönelik virüs tedbirlerini artırdı

Sağlık Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak yeni önlemler alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, hali hazırda korona virüs ile mücadele kapsamında çok sıkı önlemler alıyordu. Ancak son dönmelerde vaka sayılarında yeniden artış yaşanması sebebiyle Bakanlık bünyesindeki önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bilindiği üzere Bakanlığımız Merkez Teşkilatı'nda verilen hizmetin etkin, kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan birçok idari tedbir bulunmaktadır.

Ancak son günlerde Bakanlığımız merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesi zorunluluk teşkil etmektedir. Bu çerçevede şu kararlar alınmıştır: