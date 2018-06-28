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Sağlık Bakanlığı personeli Afrin'de 7/24 görevde
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin bölgesinde, Sağlık Bakanlığı personeli 7 gün 24 saat görev yapıyor
Sağlık Bakanlığı personeli Afrin'de 7/24 görevde
28 Haziran 2018 - AA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de, günlük hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmalar Hatay Valiliği koordinesinde sürüyor.

Afrin kent merkezi ve çevresinin terörden temizlenmesinin hemen ardından harekete geçen valilik, halkın öncelikle sağlık ihtiyaçlarının yerinde karşılanması için çalışma başlattı.

Hastane ve sağlık ocaklarında fiziki durum iyileştirildi

İlk olarak halkın sağlık hizmetine kolayca ulaşması için belirlenen hastane ve sağlık ocaklarında fiziki durum iyileştirildi ve gerekli tıbbi cihazlar kuruldu.

Afrin ilçe merkezindeki hastane ile Cinderes, Bülbül beldelerindeki sağlık ocakları hizmete sokuldu. Bunun yanında Nisan ayı başından itibaren doktor ve hemşirelerden oluşan ekibin yer aldığı mobil sağlık tarama araçları belirli periyotlarda tüm belde ve köyleri dolaşarak sağlık hizmeti vermeye başladı.

Racu, Şeyh Hadid, Mabatlı, Şeran ve Kefer Sahra bölgelerinde ise sağlık merkezi kurma çalışmalarının devam ettiği, 10 Suriye uyruklu sağlık personelinin de çalışmalara destek verdiği öğrenildi.

Afrin halkının yaraları sarılıyor

Hatay Valiliği'nden alınan verilere göre, Nisan ayı başında faaliyete geçen ve 68 Türk personelinin görev aldığı sağlık birimlerinde 17 bin 236 kişi muayene edildi, 2 bin 288 kişiye aşı yapıldı.

Hasta ve yaralılardan durumu ağır olan 297 kişi Türkiye'ye sevk edildi. 4 diyaliz cihazının hizmet verdiği Afrin Devlet Hastanesi'nde 42 çocuk doğdu.

Afrin Hastanesi 100 yatak kapasitesine ulaşacak

Afrin Hastanesi'nin kapasitesini artırma çalışmalarının da sürdüğü ve kısa süre içerisinde 100 yatak kapasitesine ulaşacağı öğrenildi.

Afrin merkezde halk sağlığı hizmetlerini yürütmek için ayrı bir merkez ile protez-ortez, psikososyal destek ve fizik tedavi merkezlerinin açılması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

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