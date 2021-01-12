Sağlık Bakanlığı personelinde kime ne kadar döner sermaye ödeneceği belirlendi! İşte tam liste!

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12 Ocak 2021 22:52
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından COVID-19 Pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde yapılacak ek ödemelerle ilgili esasları blirlenen yazı yayımlandı.
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