Sağlık Bakanlığı personeline uyarı: Şifrelerinizi yöneticiniz bile istese vermeyin

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen "Parola Güvenliği" başlıklı yazıda Sağlık Bakanlığı çalışanlarının kurumsal hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekilerek "saldırganların, kurumun üst yönetiminde yer alan kişiler adına sosyal medya hesabı açtığı, bu sahte sosyal medya hesabı üzerinden çalışanların EBYS/e-Posta parolasını istediği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan bilgilendirmede personelin telefonla, sosyal medya, eposta vb için sosyal mühendislik tuzaklarına karşı dikkatli olması ve böyle bir olay yaşanması durumunda hemen https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/OlayBildir adresinde yer alan ihlal bildirimi yapması istendi.

Açıklamada; şifrelerin kurumda çalışan bilgi işlem personeli ve yönetici pozisyonunda bulunan kişiler tarafından bizzat istense bile hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiği önemle vurgulandı.