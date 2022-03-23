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Sağlık Bakanlığı 'randevu dolandırıcılarına' karşı uyardı
Sağlık Bakanlığı, "Randevunuz iptal olmuştur" diyerek kişisel bilgi isteyen telefon dolandırıcılarına karşı yurttaşları uyardı.
Sağlık Bakanlığı 'randevu dolandırıcılarına' karşı uyardı
23 Mart 2022 11:05 - AA
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Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktan arıyormuş izlenimi verilerek sahte telefon numaralarından vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"'Randevunuz iptal olmuştur' diyerek sizi arayan ve sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin. Bu telefon numaralarını geri aramayın. Hastane randevularınız konusunda doğru ve güvenilir bilgiyi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) web mobil uygulaması ve çağrı merkezinden (ALO 182) edinin."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi uyari randevu telefon dolandiricilari

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