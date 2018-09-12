Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti alamayan 13 Afrika ülkesine destek olacak

ISFD Genel Direktörü Velid Abdul Muhsin el-Vuheyb, ISDB Türkiye Bölge Direktörü Salih Jelassi ve Türkiye Bölge Ofisi yetkililerinden oluşan heyet, Meşe'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Afrika'nın en temel sorunlarından olan önlenebilir körlük ve buna bağlı gelişen katarakt sorunlarıyla mücadele etmek için Türkiye'nin de başlıca ortakları arasında yer aldığı, ISDB ve ISFD'nin öncülüğünde kurulan Önlenebilir Körlükle Mücadele İttifakı (AFAB) ile Bakanlığın Afrika'da gerçekleştireceği sağlık projeleri planlandı.

Planlama kapsamında, AFAB'ın hedef olarak belirlediği Burkina Faso, Çad, Gine, Fildişi Sahili, Cibuti, Gine Bissau, Moritanya, Mali, Mozambik, Komorlar, Nijer, Somali ve Togo olmak üzere 13 Afrika ülkesinde ücretsiz göz taramaları ve katarakt ameliyatları yapılacak, sağlık hizmeti alamayanlara destek olunacak.

İlk aşaması 2008-2015'te gerçekleşen projenin ikinci aşamasına Sağlık Bakanlığı öncülük edecek.