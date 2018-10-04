Sağlık Bakanlığı 'Sağlıkta millileşme ve yerlileşmeyi' masaya yatırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu’nun da katılacağı sempozyum 2 gün sürecek ve 5 oturumdan oluşacak.

Alanında uzman akademisyen, bürokrat, iletişim uzmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, sağlıkta millileşme ve yerlileşme ile ilgili bütün konular ele alınacak.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Güven’in moderatörlüğünde gerçekleşecek birinci oturumda "Sağlıkta Millileşme ve Yerlileşme" konusu değerlendirilecek.

Birinci oturumda konuşmacı olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar ve K.İ.K Üyesi Mehmet Atasever yer alacak. İkinci oturumda ise Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe moderatör olacak ve ‘Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü’ konusu ele alınacak. Gerçekleşecek ikinci oturumda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Firdevs Aktaş, UNICEF Türkiye Sağlık Uzmanı Mehmet Ali Torunoğlu ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Ayla Aydın konuşmacı olarak yer alacak. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de sempozyum kapsamında ‘Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Dijital Uygulamalar’ hakkında konferans verecek.

Günün son ve üçüncü oturumunda ise Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya’nın moderatörlüğünde ‘Sağlık Okuryazarlığı’ konusu konuşulacak. Üçüncü oturumda ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Öğretim Görevlisi Asiye Uğraş Dikmen, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığından Uzm. Dr. Hakan Tüzün yer alacak.



Sempozyumun ikinci gününde ise konusu "Bağımlılıkla Mücadele" olan dördüncü oturumun moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yapacak. Dördüncü oturumda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Toker Ergüder, SASAM Sağlık Politikaları Direktörü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya yer alacak.

Sempozyumun son oturumu SASAM Sağlık Politikaları Direktörü ve Dekan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek, konusu ise ‘Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü’ olacak. Beşinci oturumda Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Prof. Dr. Pınar Okyay, Sağlık Bakanlığı Sağlık İletişimi Daire Başkanı Mutlu Kaya ve Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Eda Köksal yer alacak.

Sempozyum, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde Ankara Hilton Garden Inn Ankara’da yapılacak.