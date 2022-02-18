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Sağlık Bakanlığı: Sendika eylemine katılan personele soruşturma açılamaz
Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda sendika eylemi kapsamında iş bırakan personel hakkında disiplin soruşturması başlatılamayacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı: Sendika eylemine katılan personele soruşturma açılamaz
18 Şubat 2022 13:57 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, "sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılması talebiyle" alınan sendika eylemi kararı kapsamında iş bırakma eylemine katılan ve işe gitmeyen personel hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmaması konusunda Sağlık Bakanlığından görüş talep etti.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, personelin  sendika eylemine katılarak göreve gitmemesinin özürsüz göreve gelmeme değil sendikal faaliyet  sayıldığı ve disiplin suçu teşkil etmediğini ifade edildi.

 Bakanlık, personelin sendika eylemi dolayısıyla iş bırakmasının hukuka uygun olduğunu belirterek personel hakkında işlem yapılamayacağını belirtti.

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People
7
1) OPR (DR)
18.02.2022 15:06:58
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
çünkü onlarda artık farkındalar sanırım.....
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