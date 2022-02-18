Sağlık Bakanlığı: Sendika eylemine katılan personele soruşturma açılamaz

MEDİMAGAZİN - Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, "sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılması talebiyle" alınan sendika eylemi kararı kapsamında iş bırakma eylemine katılan ve işe gitmeyen personel hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmaması konusunda Sağlık Bakanlığından görüş talep etti.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, personelin sendika eylemine katılarak göreve gitmemesinin özürsüz göreve gelmeme değil sendikal faaliyet sayıldığı ve disiplin suçu teşkil etmediğini ifade edildi.
Bakanlık, personelin sendika eylemi dolayısıyla iş bırakmasının hukuka uygun olduğunu belirterek personel hakkında işlem yapılamayacağını belirtti.