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Sağlık Bakanlığı, 'seyyar sandık'larda oy kullanacak engellilerin tespiti için aile hekimlerinden bilgi istedi
Sağlık Bakanlığı tarafından, Yüksek Seçim Kurulunun talebi üzerine, 'seyyar sandık'larda oy kullanacak engellilerin tespitine yönelik aile hekimlerinden ilave bilgi talep edildi.
Sağlık Bakanlığı, 'seyyar sandık'larda oy kullanacak engellilerin tespiti için aile hekimlerinden bilgi istedi
09 Mayıs 2018 -
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engelli kişilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) talebi üzerine, Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeyle aile hekimlerinin konuyla ilgili raporlarını vermeleri konusunda taşra teşkilatına talimat verildiği hatırlatıldı.

YSK'nin, ayrıca aile hekimlerince verilen raporlarda yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, kalıcı olup olmadığı ve süresinin de raporlara eklenmesi gerektiğini bildirmesi üzerine, Bakanlıkça, aile hekimlerinden ilave bilgilerin de yer aldığı raporların düzenlenerek gönderilmesinin istendiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

yuksek secim kurulu rapor oy kullanma aile hekimligi

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