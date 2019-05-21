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Sağlık Bakanlığı şiddeti önlemek için eğitim kitapçığı hazırladı: Hastaya tebessüm edin
Sağlık Bakanlığı, çalışanlar, hasta ve hasta yakınları için eğitim kitapçığı hazırladı. Şiddetin engellenmesi için doğru taktikler sıralandı
Sağlık Bakanlığı şiddeti önlemek için eğitim kitapçığı hazırladı: Hastaya tebessüm edin
21 Mayıs 2019 - Türkiye Damla Peker
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Türkiye Gazetesinde yer alan Damla Peker'in haberine göre; sağlıkta şiddet olaylarını en aza indirmek ve şiddet mağdurlarını sahiplenmek için "Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı" hazırlayan Sağlık Bakanlığı, hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmek için de taktikler belirledi. Bu kapsamda hazırlanan kitapçıkta önemli tavsiyelerde bulunuldu.

O tavsiyelerden bazıları şunlar:

  • Hasta ve hasta yakınlarını dinlerken göz teması kurun.
  • Hastanın derdini anlatırken sözünü kesmeyin. Dinlerken başka şeylerle ilgilenmeyin.
  • Hasta konuşurken uygun jest ve mimikler kullanın. Hastanın söylediklerini onaylıyorsanız başınızı sallayın ve tebessüm edin.
  • Hastaya "siz" dili ile hitap edin. Sade, anlaşılır ve hastanın anlayabileceği ifadeler kullanın.
  •  Uygun ses tonu ile konuşun, yargılayıcı ve genelleyici ifadelerden kaçının.
  • Türkçe karşılığı bulunan kavramlar için tıbbi terimler kullanmayın.
  • Yüksek dozda nasihat cümleleri kurmayın.
  • Öfkelenme durumunda derin nefes alın ve sessiz kalın. Ya da derhal oradan ayrılın. 

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Hastane açıkladı: Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti 

Sağlıkta şiddetin geldiği nokta: Hasta yakını profesörün odasını kundakladı 

 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet saglik bakanligi

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People
4
1) HAKAN (OP.DR)
21.05.2019 14:23:42
ya bu sağlığın başına neden IQ seviyesi tavan yapmış bakanlar gelir anlamış değilim :) aynı IMKB gibi :)
People
4
2) nevin (aile hekimi)
21.05.2019 14:08:54
şimdiye kadar ki beyaz kod vakalarındahangi ve hakkımda yapılan şikayet gerekçesi usulsüz istirahat ,sürücü olabilir spor yapabilir gibi rapor talepleri nedeniyledir. hastayı görmeden ilaç yazmadığı için şiddete uğrayan dr hanımı açığa alan bakanlıktan daha ne bekleyebiliriz. ben çoktan umudumu kestim hakkımı helal etmiyorum ne idarecilerime ne de hakkettiğimizi düşünen hastalara
People
6
3) ismilazımdeğil (Dr)
21.05.2019 13:57:57
kılavuva bikaç madde eklenebilir.
hasta gelmeden her zaman üzerinize rahat bi şeyler giyin.
hastaya karşı koymayın, zevk almaya bakın
hasta bağırdıgında hastanın ateşini daha hızlı söndürecek VUR beni parçala beni aslanım gibi sözler soyleyin.
People
5
4) Ertan (Uzman Doktor)
21.05.2019 13:32:39
Ben soyle yorumluyorum: doktor hasta ve yakinlarina gerektigi kadar iyi davranmadigi icin dayak yiyor. Hasta yakinindan dayak yedigimizde, hasta yakini bu maddeleri uygulamadigi icin dovdum diyerek kendini hakli gosterebilecek.
People
19
5) ZEKİ CAN (CERRAH PİZZACI)
21.05.2019 13:11:04
Dalga geçiyorsunuz her halde,anlattıklarınız korkunun ifadesidir asla katılmıyorum
People
15
6) UZMAN (ESKİ)
21.05.2019 12:40:08
vurun doktora,ezin doktoru.doktor değil,hayvan sanki.
People
14
7) A (İ)
21.05.2019 12:39:56
Bu kılavuzun türkçesi şu: siz yanlış davranışlarınız nedeniyle dayak yiyorsunuz. Yani hak ediyorsunuz. Bari hal ve hareketlerinize biraz çeki düzen verin de dayağı daha az hak edin.
People
32
8) ömer hayyam (başka doktora gidelim)
21.05.2019 11:35:57
bu kafayla gidilirse yanacak, yakılacak yeni hastanenin sırada olduğu kabak gibi ortada, arkadaşlar duman kokusu alınca vınnn turizmmm
People
15
9) DR (UZM)
21.05.2019 11:33:31
Şaka gibi. Dövüldüğümüzde ceza aiacağımız günler yakındır.
People
8
10) ömer hayyam (op.dr.)
21.05.2019 11:31:07
BUNLARI YAPARSANIZ SİZİ DÖVERLER ( BURASI AVRUPA DEĞİL, TÜRKİYE )

Hasta ve hasta yakınlarını dinlerken göz teması kurun. ( sapık derler, bön bön , dik dik bakıyor derler)

Hastanın derdini anlatırken sözünü kesmeyin. Dinlerken başka şeylerle ilgilenmeyin. ( uyuyordu derler )

Hasta konuşurken uygun jest ve mimikler kullanın. ( yüzü gözü oynuyordu, fel fecir derler )

Hastanın söylediklerini onaylıyorsanız başınızı sallayın ve tebessüm edin. ( kafa buldu derler )

Hastaya "siz" dili ile hitap edin. Sade, anlaşılır ve hastanın anlayabileceği ifadeler kullanın. ( ne kadar anlatırsan anlat, karşıdakinin anladığı kadarsın, anlama konusu dipsiz bir kuyuya inmektir, anlattıkça anlamayacak )

Uygun ses tonu ile konuşun, yargılayıcı ve genelleyici ifadelerden kaçının. ( üst taraflardakonuşmayın sadece kafa sallayın diyordunuz, tornistan )

Türkçe karşılığı bulunan kavramlar için tıbbi terimler kullanmayın. ( kullanmasan da doktorca bilmiyoruz derler )

Yüksek dozda nasihat cümleleri kurmayın. (inşaallah-maşaallah dışına çıkmayın )

Öfkelenme durumunda derin nefes alın ve sessiz kalın. Ya da derhal oradan ayrılın. ( arkanıza dikkat edin enseye yumruk atabilirler, çıkarken aralarından geçmeyin , sessiz kaldıkça daha da azarlar )
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