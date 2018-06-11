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Sağlık Bakanlığı Şırnak'ta yaraları sarıyor! 485 milyon liralık sağlık yatırımı...
PKK'lı teröristlerin saldırıları dolayısıyla viran hale gelen Şırnak'a, sağlık alanında 485 milyon liralık yatırım yapılıyor
Sağlık Bakanlığı Şırnak'ta yaraları sarıyor! 485 milyon liralık sağlık yatırımı...
11 Haziran 2018 - AA
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Kırsaldaki saldırılarını 2015-2016 yıllarında şehir merkezlerine taşıyan; çukur kazıp barikat kuran, yollara patlayıcı tuzaklayarak halkın yaşam hakkını elinden alan PKK'lı teröristler, sağlık kuruluşlarını da hedef aldı. Saldırılarda aralarında İl Sağlık Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Destek Merkezi, Halk Sağlığı Merkezi ve 112 Komuta Merkezinin bulunduğu binalar büyük zarar gördü, bazıları ise yıkıldı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzurun sağlanmasıyla devletin ilgili kuruluşları yaraları sarmak için yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, kentin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak, yaklaşık 485 milyon lira tutarındaki projeleri uygulamaya geçirdi.

İlk olarak saldırılarda zarar gören İl Sağlık Müdürlüğü binası, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Aile Destek Merkezi onarım çalışmaları sayesinde yeniden hizmete açıldı.

740 yatak kapasiteli 5 hastane hizmete girecek

İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Sağlık Bakanlığının Şırnak'a önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Uzun, Şırnak'a yapılan 485 milyon liralık sağlık yatırımları kapsamında il merkezi, Uludere, Cizre, Beyyüşşebap ve Cizre'ye toplam 740 yataklı 5 hastane yapıldığını belirterek, "İki yıl içerisinde bu hastaneler hizmete alınacak. Cizre'de 500 yataklı bölge devlet hastanesi, Şırnak'ta ise 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi yapıyoruz. Bunlar, Şırnak'ın 50 yıl içerisindeki sağlık ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca, çok sayıda aile sağlık merkezi, 120 lojman ile hizmet binası da yapılacak" diye konuştu.
Uzun, 6 devlet hastanesinde 178 uzman hekim, 50 ambulans ve 2 bin 550 sağlık çalışanı ile en iyi sağlık hizmetleri vermek için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

"Sağlık hizmetleri 5 yıldızlı otel konforunda verilecek"

Şırnak için büyük ihtiyaç olan 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin temelini attıklarını belirten Uzun, şöyle devam etti:

"Türkiye'de doğurganlık oranı en yüksek ikinci ilimiz, Şırnak. 18 yaş altı nüfusu, Türkiye ortalamasının iki katı. Dolaysıyla kadın doğum ve çocuk hastanesi elzemdi. Hem merkezde hem de Silopi'de kadın doğum ve çocuk hastanesi planladık. Şırnak'taki hastanemiz 14 dönüm alanda yapılıyor. En önemli özelliği de Şırnak Devlet Hastanesine yürüme mesafesinde olmasıdır. Burada sağlık hizmetleri 5 yıldızlı otel konforunda verilecek."

Anahtar Kelimeler:

sirnak devlet hastanesi nedim uzun il saglik mudurlugu

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