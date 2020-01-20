Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı teklif etti: Tahıllı ekmeği ucuzlatın!
TBMM Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu'nda ekmek tüketiminin tam ve tahıllı ekmeğe kaydırılması konusu masaya yatırıldı
Sağlık Bakanlığı teklif etti: Tahıllı ekmeği ucuzlatın!
20 Ocak 2020 - Milliyet Önder Yılmaz
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yıldırım, tam buğday ve tahıllı ekmeğin ucuzlatılması için hem Tarım Bakanlığı hem de Fırıncılar Odasına yazı yazdıklarını açıkladı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Sağlık Bakanlığı olarak valiliklere ildeki bütün yemekhanelerde ekmek alımında tam buğday ekmeğin şartnamelere konulmasını içeren yazı gönderdiklerini söyleyen Yıldırım şu önerilerde bulundu:

"Bu konu çok önemli. Çünkü tam tahıllı ekmek diye Sağlık Bakanlığı açıklama yapıyor. Her gün televizyonda herkes konuşuyor. Beyaz ekmeğin glisemik indeksi çok yüksek, ama tahıllı ekmeği almaya kalktığınızda çok pahalı. Mutlaka bunun gündeme alınması lazım. Aynı şekilde Maliye Bakanlığımızla da konuştuk, sadece ekmek değil sağlıklı besinlerde, et ve et ürünlerini, süt ve süt ürünlerinde, sebze ve meyvelerde, bu tahıllı ekmekte bunların tamamında mümkün olduğu kadar erişimi kolaylaştırılmalı, katma değer oranları azaltılmalı. Yumurtada yapıldı inşallah bu ürünlerde de desteklenmeli. Sağlıksız ürünlerde de vergilendirmeyi Maliye Bakanlığımız düşünebilir."

Canan Karatay'a sitem

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda İşletmeleri ve KODEKS Daire Başkanı Selman Ayaz ise gıda da özellikle ekmek tüketiminde bilgi kirliliği olduğunu, mevzuatta sıkıntı bulunmadığını belirtti. Ayaz Prof. Dr. Canan Karatay'a sitem etti:

"Mevzuatta hatta ekmek satılan her yerde tam buğday ekmeğinin satılmasını zorunlu hale getirdik. Mevzuatta direkt bütün ekmekleri tam buğday yapabiliriz, ama yarın hepsi çöpe gider. Yani önemli olan burada bu alışkanlığı insanlara kazandırabilmek. Biz şimdi bunu yaparken Canan Karatay çıkıp 'Ekmek yemeyin' dediği anda olay bitiyor. Biz istediğimiz kadar uğraşalım, bunları da kabul etmek lazım. Öncelikle gıdada bu bilgi kirliliğini engellememiz gerekiyor. Yani ekmek binlerce yıldır yenen bir şey, ama Canan Karatay çıkıp 'Ekmek yemeyin' dediği anda siz insanları ikna edemezsiniz."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi doc dr nazan yildirim tam bugday tahilli tahilli ekmek glisemik indeksi ekmek yemeyin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
usulsüz engelli raporu istanbul saglikyogurt grip oguk alginliklari prof. dr. nizami duran bilimsel arastirma projelerimagnezyum magnezyum sitrat prof. dr. nazan uysal harzadin agriortodonti doc. dr. serkan gorgulu gülüs estetik distuylenme hirsutism doc. dr. mahmut muzaffer ilhan polikistik over sendromuyapay zeka saglik op. dr. mehmet burak oztop doc. dr. mustafa emiroglu uluslararasi saglikta yapay zeka kongresigizemli solunum yolu hastaligi cin sars wuhan dunya saglik orgutu virushemsire bashekim yardimcisi numune hastanesi darp trabzondoktor baliklar sivas sedef cilt hastaligi masaj spa salonlari suleyman ozturksaglik bakanligi doc. dr. nazan yildirim tam bugday tahilli tahilli ekmek glisemik indeksi 'ekmek yemeyinyapay zeka prof dr. melih bulut Yapay zeka hekimlerin yerini alacak mıSözleşmeli Personel sağlık bakanlığı eş durumuuluslararasi saglikta yapay zeka kongresi dr.suayip birinci sina
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.