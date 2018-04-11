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Sağlık Bakanlığı tetkik israfını hazırlayacağı 'Klinik Rehber'lerle çözmeyi hedefliyor
Sağlık Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında, gereksiz yere yaptırılan tahlil, MR, ultrason, film ve ilaç israfına son verilecek
Sağlık Bakanlığı tetkik israfını hazırlayacağı 'Klinik Rehber'lerle çözmeyi hedefliyor
11 Nisan 2018 -
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Sağlık Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında, gereksiz yere yaptırılan tahlil, MR, ultrason, film ve ilaç israfına son verilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sağlıkta hizmet kalitesi ve personel sayısı artırılırken, bir yandan da tanı ve tedavi sürecinde kullanılan gereksiz malzeme ile tetkik israfının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, sağlık harcamalarının daha iyi, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunumu için yapılması, israfın ise engellenmesi amaçlandı.

Gereksiz kullanımların engellenmesi için ilk etapta antibiyotiğe yönelik çalışmaları hayata geçiren Bakanlığın viral kaynaklı hastalıklarda antibiyotiğin fayda sağlamadığına yönelik farkındalık artıran projeleri sayesinde, antibiyotik kullanımında ciddi bir azalma sağlandı.

- Klinik rehberler hazırlanıyor

Tasarruftan ziyade doğru kullanım için çalışma alanını genişleten Bakanlık, "Doğru Laboratuvar ve Doğru Radyoloji Kullanımları" başlığı altında yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uzmanlık dernekleriyle birlikte yürütülen ayrı bir çalışma ile her uzmanlık alanına ilişkin klinik rehberler hazırlanacak. Söz konusu klinik rehberler uluslararası kanıta dayalı modellere göre yapılacak. Örneğin, diyabet hastalığında birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi modelleri bu rehberlerde belirlenecek. Birinci ya da ikinci basamak uygulanmadan üçüncü basamak tedaviye gidilemeyecek.

Bu yıl sonuna kadar yayımlanması planlanan rehberlerin bir kısmı, Avrupa ve Amerika'dakilerin Türkiye'ye uyumlaştırılması şeklinde olacak. Bu aşamadan sonra ise hazırlanan klinik rehberler sisteme yüklenecek. Sistemde rehber yüklü olduğunda, birinci basamakta uygulanması gereken bir ilaç tedavisi mevcutken ikinci ya da üçüncü basamakta verilecek bir ilacı sistem kabul etmeyecek.

Bunun dışında kimi zaman hastadan farklı farklı hastanelerden istenilen MR, ultrason, tomografi gibi tetkikler ya da laboratuvar testlerine yönelik de uygulama olacak. Şikayet olmayan bir duruma ilişkin tetkik yapılmasının önlenebilmesi için yeni sistemde, hastanın nerede ne yaptırdığı görülebilecek. Buna göre, örneğin hastanın bir gün önce başka bir hastanede MR çektirdiği görülecek ve yeniden çekilmesi için onay verilmeyecek. Belli bir süre içinde tetkik tekrarına izin verilmeyecek.

Sistemle birlikte ayrıca sonra özellikle radyolojik uygulamaların tekrarlanmasına bağlı hastanın alacağı gereksiz radyasyon da engellenecek.

Anahtar Kelimeler:

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People
3
1) mehmet ince (hekim)
12.04.2018 09:02:18
Rehber kanımca hastalar için hazırlanmalı...
People
2
2) Hikmet Yılmaz (Aile hekimi)
11.04.2018 15:36:36
Yaptığınız her haberi okuduğumda biraz daha ümitsizliğe düşüyorum. Sağlık Bakanlığında ki bürokratlar herhalde istenen tetkikleri hekimin istediğini düşünüyor, bu bürokratların son 10 yıldır sahada hekimlik yapmadığı bu çözüm önerisinden anlaşılıyor. Sayın Bakanlık bürokratları hekimler ön tanı koyup ayırıcı tanı için artık tetkik istemiyor. Vatandaşımız talep ediyor, doktor mecburen istemek zorunda kalıyor. Antibiyotik yazılmasında olduğu gibi. MR da, tetkikleri de, hatta anjiografileri de hastalar daha doğrusu hastalık hastası hale gelmiş hastalar talep ediyor. Hekimin biri istemezse diğerine gidiyor, ama sonunda yaptırıyor. Hekim psikolojisi bozulmuş insanların talebini karşılamadığı zamanda ya darp ediliyor, yada bıçaklanıyor. Masa başında ne şiş yansın ne kebap, hem koltuğumuzda oturalım hem de vatandaşı memnun edelim ama hizmet veren hekim, sağlık çalışanı bütün riskleri üzerine alsın istiyorsunuz. Bunlar çözüm olmaz, olmayacak bunu anladığınız zaman çözümü konuşmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde değişen hiç bir şey olmaz.
People
1
3) Tb (Tb)
11.04.2018 15:16:07
Bütün popülist uygulamalar gibi buda gümledi. İsraf sistemin kendisi, performans ve özel hastane zihniyeti değişmediği sürece gerisi boş. Bu insanlar uzman zaten ne yapacağını biliyor, rahat bırakın akıl ve bilim doğru yolu bulur. Sürekli siyasi hesaplar sistemi kaosa götürdü.
People
16
4) DR MAYER BENZİNGEN (NRŞ UZMANI)
11.04.2018 13:39:25
desenize MR yazamadığımız hastalardan yenen dayak istatistiği tavan yapacak!
People
37
5) ufuk engin (uzman doktor)
11.04.2018 12:21:32
Klinik rehber önemli bir adım elbette ama asıl sorunun nedeni bu değil ki!..ne idüğü belirsiz taşeron firmalara görüntüleme hizmetlerini ihale ediyorsunuz ve çok düşük fiyatlarla bu ihaleleri alan firmalar hem görüntü kalitesinden feragat ediyorlar hem de kazanç kuruşlar düzeyine indiğinden tetkik sayısını artırmanın yollarını arıyorlar..Hastaneler de SGKya fatura ettiklerinden çok azını firmalara verdiğinden dönere gelir kaynağı oluyor diye bu sisteme pek de karşı durmuyorlar..Radyolojinin yükü inanılmaz artıyor ve hatalı rapor sayısı çoğalıyor.Diğer bir yönü de malpraktis korkusu varken ve hekimler bu kadar savunmasızken riski minimuma indirmenin yolunu arıyor herkes...önce taşeronlaşmayı önleyin, sonra malpraktise yönelik ayarsız tazminat yüklerinden hekimleri kurtarın sonra bu dediğiniz ancak işlerlik kazanır...Sanki norveç-isveç burası da klinik rehberle sorunlar çözülecek..
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