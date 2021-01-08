Sağlık Bakanlığı: TUS ve diğer sınavları kazananlar kurumlarından ayrılabilir

Sağlık Bakanlığı 27 Ekimde yayımladığı Genelge ile istifa, emeklilik ve kurumdan ayrılışları yasaklamıştı. Genelgede "Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kurum ve kuruluşlara atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacak, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecek. "denilmişti.

Bugün Bakan Yardıcısı Halil Eldemir imzasıyla yayımlanan yazıda ise TUS ve diğer sınavları kazanaların ayrılışlarınıa izin verileceği belirtildi.

Yayımlanan yazıda şunlar ifade edildi:

Gelinen süreçte, Bakanlığımız uhdesinde çalışıp da kamu kurum ve kuruluşları ile özel/vakıf üniversitelerince yapılan (tıpta uzmanlık sınavı, diş hekimliğinde uzmanlık sınavı, yan dal uzmanlık sınavı, eczacılıkta uzmanlık sınavı, kamu personeli seçme sınavı da dahil) personel alımı sınavı neticesinde o yer kadrolarına yerleşmeye hak kazananların, bu yerleşmeden kaynaklanan haklarını kaybetmemeleri amacıyla sınavla yerleşmeye hak kazandıklarını belgelendirmeleri kaydıyla, bakanlığımız kadrolarından ayrılma taleplerinde, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarına yerleşmeye hak kazananlara yönelik yapılan uygulamanın bu kapsamdaki personele de aynı cihetle uygulanarak ayrılışlarına müsaade edilmesinin uygun olacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.



