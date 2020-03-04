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Sağlık Bakanlığı: Üniversitelerde 3 yıllık sözleşmeli dönem başlıyor!
Sağlık bakanlığı Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliği ile ilgili bilgi notu yayımladı
Sağlık Bakanlığı: Üniversitelerde 3 yıllık sözleşmeli dönem başlıyor!
04 Mart 2020 -
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Sağlık bakanlığının açıklaması şöyle:

Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerimiz bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler ve vatandaşımıza hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdik.

Afiliasyon Yönetmeliği yayımlandı: Sağlık bakanlığı hastaneleri ile Üniversite hastaneleri nasıl işbirliği yapacak?

Yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelimizin ek ödemelerini artırıyoruz. Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele, hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımladık. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerimizin ek ödemelerini artırarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca fedakarca görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizin ek ödemelerinde de iyileşme sağladık. 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Birlikte Kullanım yönetmeliğimiz ise, Bakanlığımıza bağlı hastanelerle üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri arasındaki işbirliği alanlarını düzenliyor. En önemli yenilik, artık bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınması. Böylece, özellikle şehir hastanelerimizi birden fazla üniversite ile birlikte kullanarak vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. 

Bir diğer önemli değişiklik ise, ilgili üniversitenin öğretim görevlileri ve diğer personeli ile bundan böyle sözleşme imzalanacak olması. Sözleşme süresi en fazla üç yıl olacak ve süre sonunda tekrarlanabilecek. Bu sözleşmelerde, öğretim görevlilerinin hizmet sunumu, eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik hedefleri belirlenecek ve yıllık değerlendirmeler yapılacak. 

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