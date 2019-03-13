Sağlık Bakanlığı Van'a 7 ambulans tahsis etti

VAN-Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi yerleşkesinde yeni araçların dağıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sağlık teşkilatının ilk olaya müdahale eden birimi 112'nin 7 ambulansla daha güçlendiğini söyledi.

Yeni ambulansları Erciş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Bahçesaray ve Başkale ilçelerine teslim edeceklerini belirten Bilmez, "Bugün artık helikopter ambulanstan zırhlı ambulansa, paletli ambulanstan her türlü araca sahip duruma geldik." dedi.

Bilmez, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Erzurum'da bulunan yeni doğan acil müdahale ambulansının Van'a da gönderildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sağlıkta ciddi bir noktadayız ama ihtiyaçlarımız da var. Milletvekillerimizin Ankara'da girişimleri sonucu eksik olan branş doktorlarımızı da tamamlayarak Van'a ve çevresindeki il ve ilçelere sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Bu araçların ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah çok ihtiyaç duymayız, çok kullanmayız. Emeği geçen Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ederim."

Törende konuşan AK Parti Van Milletvekilli İrfan Kartal ise Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde Van'a sağlık hizmetleri konusunda pozitif ayrımcılık yapılacağı sözünü aldıklarını dile getirdi.

Sağlık hizmetlerindeki doktor eksikliğinin Türkiye genelinde yaşandığını ifade eden Kartal, "Geçen hafta 64 doktorun ve 6 diş hekiminin atanması sağlanmıştır. Buradaki eksikliğin en kısa zamanda giderilmesi için 3 milletvekili arkadaşımız ve Valimizle konuyu Sağlık Bakanlığında takip ettik. Atanan doktorlar yeterli değil biliyoruz ama inşallah diğer branşlarda da atamalar devam edecektir." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da 2002'de Van genelinde 4 ambulansla verilen hizmetin bugün 98 ambulansla yapıldığını söyledi.

Şehir turu atılmasının ardından tam donanımlı 7 ambulans ilçelere dağıtıldı.

Törene Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Bahadır Öndeş de katıldı.