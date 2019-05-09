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Sağlık Bakanlığı verileri: 2019 yılında 3 kişi KKKA hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için uyarılar ve alınması gereken önlemler sıralandı
Sağlık Bakanlığı verileri: 2019 yılında 3 kişi KKKA hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti
09 Mayıs 2019 -
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Bakanlıktan yapılan açıklamada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kene ile bulaşan tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirtilerek; dünyada 30’un üzerinde ülkede görülen hastalığın, Türkiye’de çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaştığı kaydedildi.

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Türkiye’de KKKA ile mücadele için ciddi tedbirler alındığı, hastaların takibi için sürveyans sistemi kurulduğu, bölge merkezleri oluşturulduğu kaydedilen açıklamada hastalığın teşhisi için laboratuvar alt yapısının güçlendirildiği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığından KKKA’ya yönelik eğitim materyalleri

Kişisel korunma önlemleri, hastalığın kontrolü için oldukça önemli olduğu belirtilen açıklamada KKKA’ya yönelik afiş, broşür, TV spot filmi, belgesel, çocuklara yönelik animasyon filmi gibi eğitim materyallere https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kkka adresinden ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

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Yapılan çalışmalar sonrasında ülkemizde görülen KKKA vakaları ve hastalığa bağlı ölümlerde düşüş görüldüğü belirtilirken 2008 yılında hastalığa bağlı 63; 2018 yılında ise 27 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Alınan tedbirlerle vaka sayısında büyük azalma görülmesine rağmen 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile 3 vatandaşın KKKA hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada uyarı ve önlemler şu şekilde sıralandı:

 UYARI VE ÖNLEMLER

- Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.

- Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır.

- Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.

- Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.

- Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.

- Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske, vb.) almalıdır.

- Kene tutunan kişiler, 10 günlük süre içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir.

Anahtar Kelimeler:

kkka kirim kongo kene saglik bakanligi

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