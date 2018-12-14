Sağlık Bakanlığı verileri: Uyarıcı resimler nedeniyle kullanıcıların yüzde 30'u sigarayı bıraktı

Sigara kullanımı, kanser başta olmak üzere, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları gibi ölüme kadar götüren sağlık sorunlarına neden oluyor.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede kararlı. Alınan kararlar sigara bıraktırmada etkili oluyor. Bunlardan biri de sigara paketlerinin üzerinde yer alan uyarıcı resimler.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sigara paketleri üzerindeki uyarıcı resimler nedeniyle kullanıcıların yüzde 60'ı sigarayı bırakmak istiyor. Kullanıcıların yüzde 30'u ise sigarayı çoktan bırakmış durumda.

Önümüzdeki süreçte ise sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Bakanlık tarafından alınan kararla bir süre sonra devreye girecek olan tek tip paket uygulamasının sigara bırakma oranlarını yükseltmesi öngörülüyor.

Düz paket uygulaması ile tütün ürünlerinin çekiciliğinin azaltılması, tütün paketlerinin reklam ve promosyon aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.