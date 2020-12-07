Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerinanlık olarak takip edildiğini ve rehberlere entegre edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama ile yakın temaslı kişilerde karantinada kalma süresi yeniden düzenlendi. Yapılan güncelleme ile yakın temaslı kişilerin karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.

Yakın temaslılarda karantina 10 güne düşürüldü

Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantina sürecinin, PCR yapılmaksızın, 10'ncu günün sonunda biteceği, ancak bu kişilerin toplumda uyulması gereken tedbirlere devam edecekleri belirtildi.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılabilecek.

Çalışanlar 8'nci gün işe geri dönebilecek

PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5'nci günden sonra evde numune alınarak yapılabilecek.

PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılacak.

Yapılan açıklamaya göre, yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamayacak. Çalışanların ise 8'nci günde işe geri dönüşleri sağlanabilecek.

Bu uygulamanın, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmayacağı bildirilirken, yine bu kişilerin toplumda uyulması gereken tedbirlere devam edeceklerinin altı çizildi.

Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39552/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf adresinden rehbere ulaşılabilir.