Sağlık Bakanlığı yeni atamalar yapacak!

PSS-2017/8 sonucuna göre 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli ebe pozisyonuna yerleşen adaylardan, güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlananların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, il sağlık müdürlüklerimiz bünyesinde kurulan başvuru komisyonları tarafından alınacak

Buna göre, göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular 02.02.2018 – 14.02.2018 tarihleri arasında alınacak. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte yerleştikleri sağlık evinin bağlı olduğu il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ PERSONELİNDE OLMASI GEREKEN ŞARTLAR

Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekiyor.

Adayların, başvuru belgelerini hazırlayarak en geç 14.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü maddede belirtilen durum hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

ATAMA SONUÇLARI İNTERNETTE

Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2017/8 Tercih Kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecek.

Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecek.

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 15 ŞUBAT'TA

Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 15.02.2018 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacak.

Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 14.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 15.04.2018 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki işgünü içerisinde göreve başlatılabilecek.

Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 14.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlayabilecek.

Adaylardan, halen kamu görevlisi olarak çalışan ve istifa/sözleşme fesih talebini kurumuna iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 7 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri ve birinci maddede belirtilen süre içinde başvurularını yapmış olmaları kaydıyla, istifa/sözleşme fesih işlemlerinin tamamlandığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecek.

BELGELERİ TESLİM ETMEYEN ATAMAZ

Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanlar ile yerleştirme sonucunda atamaları yapıldığı halde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar, göreve başlamaları gereken tarihten itibaren bir yıl boyunca 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel olarak atanamayacaktır.

İSİMLER İLAN EDİLECEK

Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama tarihleri, söz konusu işlemler tamamlandığında http://www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.