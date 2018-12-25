Sağlık Bakanlığı yeni logosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hem Bakanlığın logosu hem de kurumsal kimlik kılavuzu paylaşıldı. Logo ve kurumsal kimlik çalışmaları Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada ; "Önceden hazırlanmış olan görsel basılı materyallerde yer alan eski logo değiştirilmeyecek, bununla beraber kullanıma konan yeni logo, hazırlanacak her türlü yeni görsel basılı ve dijital tasarımlarda, kılavuzda belirtilen standartlar çerçevesinde kullanılacaktır" bilgisi kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı logosu gibi 16 yıldızın yer aldığı logoda kırmızı beyaz renkleri kullanıldı.