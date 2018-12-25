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Sağlık Bakanlığı yeni logosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı için kullanılacak olan yeni logo belirlendi
Sağlık Bakanlığı yeni logosu açıklandı
25 Aralık 2018 -
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hem Bakanlığın logosu hem de kurumsal kimlik kılavuzu paylaşıldı. Logo ve kurumsal kimlik çalışmaları Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada ; "Önceden hazırlanmış olan görsel basılı materyallerde yer alan eski logo değiştirilmeyecek, bununla beraber kullanıma konan yeni logo, hazırlanacak her türlü yeni görsel basılı ve dijital tasarımlarda, kılavuzda belirtilen standartlar çerçevesinde kullanılacaktır" bilgisi kaydedildi. 

Cumhurbaşkanlığı logosu gibi 16 yıldızın yer aldığı logoda kırmızı beyaz renkleri kullanıldı. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi logo turk devleti

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People
4
1) m. murat (dr)
25.12.2018 15:52:49
İyi olmuş. Öncekisi neydi öyle! Ünlü türkücünün lahmacuncu zincirinin logosu gibi... Keşke hepten kaldırılsa eskisi.
People
18
2) sag mem (saglıkçı)
25.12.2018 14:28:59
Milyonlarca kişinin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlı memur ve personel alımı yapacak. Kamuya ve bağlı kuruluşlara personel alım süreçleri devam ederken, PTT bünyesine de alımlar yapılacak. 2018 yılının son günlerinde bulunduğumuz Aralık ayı itibariyle PTT memur personel alımları için başvurular alınmaya başladı.

KPSS şartının aranmadığı ilanlara başvuru yapacak adayların maaşları en az 4500 TL olacak

yeni işe başlayan bir bekçi 4300 tl maaş alıyorken ben bir sağlık çalışanı olarak 15 yıllık memurum aldığım maaş herşey dahil 3600 tl olacak işmi dir. insan sağlığı ile uğraşıyoruz aldığımız maaşa bakın bir seyler söyleyin.
imkanım olsa bu bakaqnlıktan bu meslekten hemşirellikten sağlık memurluğundan biran önce kurtulsak artık bu durumu kabul etmek mümkün değil
People
14
3) drovuz (uzdr)
25.12.2018 14:27:04
niye ki? Yine kimin paraya ihtiyacı var...
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