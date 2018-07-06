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Sağlık Bakanlığı yenidoğanların prosedür işlerini kolaylaştırdı
Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı, bebeği olan aileler kurumlar arasında dolaşmaktan kurtuldu
Sağlık Bakanlığı yenidoğanların prosedür işlerini kolaylaştırdı
06 Temmuz 2018 -
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Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları da elektronik ortama aktarıldı. Doğum raporlarının, nüfus müdürlüklerinde de görülebilmesiyle vatandaş kurumlar arasında dolaşmayacak yakın bir zamanda yeni doğan her bebeğin kimliği artık adresine gönderilecek.

Tüm vatandaşların kendi sağlık kayıtlarına erişebildiği ve yönetebildiği e-Nabız sisteminin ardından e-Rapor sistemi devreye giriyor. Bakanlık tarafından geliştirilen sistemle artık askerlik yoklama raporundan engelli raporuna, sürücü raporundan doğum raporuna kadar tüm işlemler elektronik ortama aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Rapor sistemiyle, sağlık kuruluşlarında oluşan farklı raporların ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşılması ve vatandaşın istediği anda kendisine ait raporlara e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Birinci, e-Rapor sistemindeki amacın vatandaşın kurumlar arasında dolaşmasının yerine tek noktada işlemlerini tamamlaması olduğunu belirterek, "Sağlık kuruluşlarında verilen hastalık, doğum, psikoteknik gibi bütün raporların elektronik ortama taşınması söz konusudur. Biz doğum raporlarında ise bunu daha farklı bir platforma taşıdık. Kişinin doğum raporunu elektronik ortamda sistemden hemen verelim, nüfus müdürlükleri de onları teyit ederek kimliklerini düzenlemelerine yönelik çalışma yapılmasını sağladık." dedi.

Pilot çalışmasını ilk olarak doğum raporları üzerinde yaptıklarını aktaran Birinci, şöyle devam etti:

"Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yaptığında evine gidecek, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak. Hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve kişi kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak. Doğum sırasında ailenin herhangi bir girişimde bulunmasına gerek kalmayacak. Vatandaşlığa ait her türlü şey hemen elde edilecek. Hastane, il müdürlükleri süreçlerine gitmesine gerek kalmayacak."

"Pilot uygulama Ankara'da başladı"
Birinci, e-Raporun herhangi bir sağlık tesisinden alınan bütün raporları kapsayacağını ifade ederek, elektronik ortamda erişilebilen raporlar için kişilerin ayrı bir rapor almak zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Sistem içerisinde e-Doğum, e-Yoklama, e-Sürücü, e-Engelli, e-Sporcu ve e-Asker raporlarının yer aldığını anlatan Şuayip Birinci, şunları kaydetti:

"Engellinin önünde engelleri de azaltmış olacak. İlk olarak askerlik yoklamasını başlattık. Bir asker aile hekimine gidiyor ve bütün işlemlerini yürütüyor.

Uygulamada şu anda Türkiye'nin her yerinde doğum raporu veriliyor. Ankara'da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor. Nüfus müdürlükleriyle adrese kimlik gönderilmesi ile alakalı süreci yürütüyoruz. Bu konuda, İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Sistemi elektronik ortama taşıma konusunda büyük bir katılım gösterdiler. Pilot çalışma bittiğinde artık hiç kimse nüfus kaydı için nüfus müdürlüğüne gitmek zorunda kalmayacak." 

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