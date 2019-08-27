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Sağlık Bakanlığı yüz nakli bekleyen Leyla için harekete geçti
Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta bir buçuk aylıkken başındaki eşarbın yanması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci için harekete geçti
Sağlık Bakanlığı yüz nakli bekleyen Leyla için harekete geçti
27 Ağustos 2019 - İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

Anahtar Kelimeler:

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