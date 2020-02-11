Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 844 kişilik alımı için tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün; 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti

11 Şubat 2020 -