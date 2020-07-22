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Sağlık Bakanlığı'nda, son 2 ayda 5 üst düzey görev değişimi!
Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Adil Mardinoğlu ve genel sekreter Hasan Türkez istifa etti. Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül iki ay önce, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz ise geçtiğimiz hafta görevlerini devretmişti.
Sağlık Bakanlığı'nda, son 2 ayda 5 üst düzey görev değişimi!
22 Temmuz 2020 14:53 - MEDİMAGAZİN
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TÜSEB Başkanı Adil Mardinoğlu istifa ettiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Mardinoğlu, “14 aydır göreve olduğumuz TÜSEB yönetiminden istifa etmiş bulunmaktayız. Görevimiz süresince bizlere destek veren herkese şükranlarımızı sunarız. Ülkemize ve milletimize farklı kulvarlarda hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

GENEL SEKRETER DE İSTİFA ETTİ

Medimagazin'in ulaştığı bilgiye göre, Adil Mardinoğlu'nun istifasının ardından TÜSEB genel sekreteri Hasan Türkez de istifasını sundu.

SON 2 AYDA 5 ÜST DÜZEY GÖREV DEĞİŞİMİ

Bakanlıktaki koltuk değişimleri ilk değil. Son iki aylık süreçte koronavirüse ilişkin kitlerin onay mercii Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz ve Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül de görevlerini devretmişti.

HAKKI GÜRSÖZ'UN KOLTUĞUNA HARUN KIZILAY OTURDU

Geçen hafta istifasını açıklayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eski Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz görevini Harun Kızılay'a bıraktı.

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