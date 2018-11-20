Sağlık Bakanlığında yeni genel müdür atandı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü değişti. Op. Dr. Arslan Kağan Arslan’ın yerine Acil Tıp uzmanı Dr.Semih Korkut Genel Müdür olarak görev yapacak.
Acil Tıp uzmanı Dr.Semih Korkut daha önce İstanbul Kartal EAH'de Başhekim Yardımcılığı yapmıştı. Daha sonra T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bakırköy Bölgesi Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olan Uzm.Dr.Korkut, en son olarak İstanbul Acil Hizmetler Başkanlığını yürütüyordu
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA
|07/12-09/12
|2. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|06/12-09/12
|8.Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|06/12-09/12
|İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA