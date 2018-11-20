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Sağlık Bakanlığında yeni genel müdür atandı
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü değişti.
Sağlık Bakanlığında yeni genel müdür atandı
20 Kasım 2018 -
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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü değişti. Op. Dr. Arslan Kağan Arslan’ın yerine Acil Tıp uzmanı Dr.Semih Korkut Genel Müdür olarak görev yapacak.

Acil Tıp uzmanı Dr.Semih Korkut daha önce İstanbul Kartal EAH'de Başhekim Yardımcılığı yapmıştı. Daha sonra T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bakırköy Bölgesi Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler  Başkanı olan Uzm.Dr.Korkut, en son olarak İstanbul Acil Hizmetler Başkanlığını yürütüyordu
 

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