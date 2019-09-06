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Sağlık Bakanlığından 7 ülkenin personellerine Acil Sağlık Eğitimi
Sağlık Bakanlığının Acil Sağlık Eğitim Projesi (ASEP) kapsamında 7 özerk Türk cumhuriyetinden gelen 21 sağlık personeline, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Uluslararası Acil, Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde eğitim veriliyor.
Sağlık Bakanlığından 7 ülkenin personellerine Acil Sağlık Eğitimi
06 Eylül 2019 - İHA
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Sağlık Bakanlığının sağlıkta edinilen tecrübeleri, yakın işbirliği içinde olunan dost ve kardeş ülkelere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Acil Sağlık Eğitim Projesi'ne, Başkurdistan, Çuvaşistan, Gagavuzya, Karakalpakistan, Kırım, Nahçıvan ve Tataristan’dan 21 sağlık personeli katıldı.

1-14 Eylül tarihleri arasında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Uluslararası Acil, Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde verilen eğitime katılan sağlık personellerine, Acil Sağlık Hizmetleri Sunumu Bilgilendirmesi, Normal ve İleri Yaşam Destek Uygulamaları, Travma Yaşam Destek Uygulamaları, Yeni Doğan Yaşam Destek Uygulamaları ve Pediatrik Destek Uygulamaları, İzmir 112 Acil Komuta Merkezi ziyareti, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sunumu, Ambulans ve Helikopter Ambulans Hizmetleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

“Ortak noktayı hatırlamaya çalışacağız”

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda proje hakkında konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, "Daha önce 34 ülkeden 737 sağlık personeline eğitim verdik. Eğitim vermeye de devam edeceğiz. Şu anda burada 7 ülkeden 21 arkadaşımız var. Onların bizim kültürümüzü tanımaları ve sağlık sistemimiz hakkında bilgilenmelerini sağlayacağız. Onların eğitimlerine katkı vermeyi ve kültürlerimizdeki ortak noktaları hatırlamaya çalışacağız. İnşallah verimli bir çalışma olur" dedi.

“Buradaki eğitimleri biz de ülkemizde uygulayacağız”

Proje kapsamında eğitim alan sağlık personellerinden Svetlana Padueva, "Geldiğimiz andan itibaren profesyonel ekipler bize eğitim veriyor. Özellikle bu eğitimlerde ilk başta teorinin yapılması ve daha sonra uygulamaya geçilmesi ve mankenler üzerinde bunları sanki canlıymış gibi göstermeleri çok güzel. Eğitimde kullanmış olduğumuz ekipmanlar son teknoloji. Bizim ülkemizde olmayan ekipmanlar da var. Buradaki eğitimleri biz de ülkemize uygulayacağız. Her şeyden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

“Bu eğitimler devam ettikçe biz yeniden devlet olabiliriz”

Proje hakkında görüşlerini belirten katılımcılardan Aida Necefova ise "Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Muhtar Cumhuriyetinden geliyorum. İlk kez böyle bir eğitim daveti aldım. Türkiye’nin birçok merkezinde eğitim aldım ama bu farklı. Biz bu projeyi hazırlayanlardan bir şey rica ediyoruz. Biliyorsunuz Nahcivan, Azerbaycan’dan ayrı bir yer. Ulaşım ve diğer imkanlar kısıtlı olduğundan dolayı bizim bu tür eğitimlere çok ihtiyacımız var. Bu eğitimler devam ettikçe biz yeniden devlet olabiliriz. Bundan dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Toplantının sonunda katılımcılar tarafından İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop’a yöresel kıyafet hediye edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

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